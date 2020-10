Wendler-Eklat: So reagiert Laura Müller auf sein Instagram-Video!

Michael Wendler sorgte für einen krassen Eklat bei “Deutschland sucht den Superstar” – und das, obwohl die Staffel noch nicht mal ausgestrahlt wurde! Der Schlagersänger hat seinen Job als Juror mit sofortiger Wirkung hingeschmissen. Nun erzählte sein Manager, wie Laura Müller auf die Aussagen reagierte.

Der Sänger kündigte seinen Job bei DSDS und seine Begründung ist ziemlich skurril. Denn er begründete sein Aus in der Castingshow mit der Corona-Pandemie und äußert teils heftige Kritik an der Bundesregierung und auch Sendern wie RTL. Sein Ex-Arbeitgeber sei “politisch gesteuert”, hat der Sänger in dem Statement verlauten lassen.

So reagiert Laura Müller

Doch was sagt eigentlich Laura Müller zu den merkwürdigen Aussagen ihres Gatten? “Laura merkt, glaube ich, noch gar nicht, was da so passiert”, sagt sein Manager Markus Krampe bei Guten Morgen Deutschland. Die Influencerin soll sich gewundert haben, weshalb der Kaufland-Clip nirgends mehr zu sehen ist. “Dann habe ich gefragt: ‘Merkst du nicht, was hier gerade passiert?'”, soll er zu ihr gesagt haben. Die Supermarktkette hatte einen Werbespot mit Michael Wendler produziert – nach dem Eklat hat sich das Unternehmen dazu entschieden, diesen sofort zu löschen. In dem Clip war auch Laura Müller als “junges Gemüse” zu sehen.

Kommentarfunktion bei Instagram abgestellt

Offenbar will Laura Müller aber negativen Kommentaren aus dem Weg gehen. Denn die Influencerin hat die Kommentarfunktion auf ihrem Instagram-Kanal ausgeschaltet. Somit will sie anscheinend jede Auseinandersetzung mit Followern aus dem Weg gehen. Was sie aber genau von den Aussagen ihres Mannes hält, ist bisher unklar – geäußert hat sich Laura Müller dazu noch nicht. Doch auch auf die dürften die Aussagen von Michael Wendler extreme Auswirkungen auf die Karriere haben. Denn auch eine Zusammenarbeit mit ihr scheint eher unwahrscheinlich – von Michael Wendler hat sich der Sender bereits distanziert.