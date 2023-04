DSDS 2023: Wer ist raus? Diese Kandidaten fliegen in der 1. Live-Show!

Erst das Casting, dann der Recall und jetzt die Live-Shows – für die Kandidat:innen war es bei „Deutschland sucht den Superstar“ ein langer Weg. Nur die 10 besten Sänger:innen haben es in die Runde geschafft. Doch für zwei Kandidaten war schon in der ersten Live-Show wieder Schluss.

Tausende Kandidat:innen haben sich für die Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ beworben. Im Recall haben die Juroren Dieter Bohlen, Katja Krasavice, Leony sowie Pietro Lombardi ordentlich aussortiert. Nur 10 Sänger:innen haben es in die Live-Shows von DSDS geschafft und kämpfen um den Superstar-Titel.

Das waren die Songs der ersten Live-Show

Kiyan Sepehr Yousefbeik singt „Take Me Tonight“ von Alexander Klaws

Rose Ndumba singt „Don't Believe" von Mehrzad Marashi

Aileen Sager singt „Glücksmoment" von Prince Damien

Lawa Baban singt „This Is My Life" von Elli Erl

Peris Achilleas Grigoriadis singt „Call My Name" von Pietro Lombardi

Lorent Berisha singt „Now or Never" von Mark Medlock

Natalie Nock singt „Mein Herz" von Beatrice Egli

Monika Gajek singt „Königlich" von Marie Wegener

David Leischik singt „Eine Nacht" von Ramon Roselly

Sem Eisinger singt „Anything But Love" von Daniel Schuhmacher

Insgesamt gibt es drei Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“. Nicht mehr die Jury, sondern die Zuschauer entscheiden. In der ersten Live-Show konnten Natalie und Rose nicht überzeugen und müssen die Show verlassen. Der neue Superstar wird im Finale am 15. April 2023 gekürt. Dieter Bohlen kündigte unterdessen an, dass DSDS weitergeht und es auch 2024 eine neue Staffel geben wird.