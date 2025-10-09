„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Das sind alle Sendetermine 2025

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist einer der bekanntesten Klassiker zur Weihnachtszeit. Nun stehen die Sendetermine für 2025 fest – und so früh lief das Märchen bisher selten.

Ob Klassiker wie „Kevin – Allein zu Haus“, „Schöne Bescherung“, „Der kleine Lord“ oder „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – für die meisten gehören die Klassiker zur Weihnachtszeit einfach dazu.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ läuft auch in diesem Jahr wieder besonders oft im TV. Denn das Märchen wird nicht nur in der ARD, sondern auch in den Dritten Programm gezeigt. Normalerweise läuft das Märchen erstmals am ersten Adventswochenende – in diesem Jahr geht es jedoch besonders früh los. Denn der Klassiker läuft bereits Mitte November – also noch deutlich vor dem ersten Advent – im TV.

„Aschenbrödel“ läuft schon Mitte November im TV

Die ARD zeigt „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ nämlich schon am 16. November 2025 um 15.35 Uhr. Auf Nachfrage von KUKKSI hat Das Erste weitere Sendetermine bestätigt.

Das sind alle Sendetermine 2025 im Überblick

16.11.2025 um 15.35 in Das Erste

23.11.2025 um 14.35 im WDR

30.11.2025 um 15.35 im SWR

07.12.2025 um 16.25 im RBB

14.12.2025 um 17.25 im MDR

21.12.2025 um 12.15 im HR

24.12.2025 um 12.50 in Das Erste

24.12.2025 um 15.00 im BR

24.12.2025 um 16.25 im NDR

24.12.2025 um 20.15 im WDR

25.12.2025 um 15.25 in Das Erste

25.12.2025 um 18.50 in ONE

26.12.2025 um 15.00 im MDR

26.12.2025 um 16.30 im RBB

27.12.2025 um 10.00 im SWR

28.12.2025 um 12.00 im KiKA

31.12.2025 um 12.40 in ONE

31.12.2025 um 13.55 im HR

06.01.2026 um 11.15 im BR

Der Film ist auch in der ARD Mediathek verfügbar.

Darum geht es in „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“

Das Märchen von „Aschenbrödel“ ist in vielen Ländern bekannt. Die Tschechen haben eine eigene Version, die zwar auch mit einem Wunschbaum zu tun hat, mit dem König und der Stiefmutter, in der aber einiges anders ist. Dieses Aschenbrödel kann nämlich schießen wie ein erfahrener Jäger, reiten wie ein zünftiger Cowboy, auf Bäume klettern wie ein richtiger Lausejunge.

Der König findet es an der Zeit, dass sein Sohn heiratet. Viele junge Damen von nah und fern werden zu einem Ball eingeladen, damit sich der Prinz entscheiden soll. Zu den geladenen Gästen gehören auch Aschenbrödels Stiefmutter und deren Tochter Dora. Sie hofft, den Prinzen für sich zu gewinnen, Aschenbrödel soll zu Hause bleiben und Erbsen aus der Asche lesen.

Der Ball auf des Königs Schloss ist in vollem Gange. Der Prinz langweilt sich bis zu dem Augenblick, als plötzlich eine junge Dame mit einer kostbaren Robe bekleidet den Saal betritt. Alle Augen sind auf sie gerichtet. Der Prinz fordert die Unbekannte zum Tanz auf. Aschenbrödel gibt sich nicht zu erkennen, und als ihr der Prinz einen Heiratsantrag macht, soll er zuerst ein Rätsel lösen. So schnell, wie sie gekommen ist, ist sie wieder verschwunden. Auf der Treppe findet der Prinz ihren Schuh. Wird er die Schöne wiedersehen und das Rätsel lösen?