Dr. Bob über das Jubiläums-Dschungelcamp: „Diese Staffel wird völlig anders!“

Es geht bald los: Die Jubiläumsstaffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ steht bei RTL in den Startlöchern. Einer darf natürlich nicht fehlen – und zwar Dr. Bob. Der Arzt, dem die Stars vertrauen hat, gibt jetzt einen Einblick in die Staffel.

Das Dschungelcamp hat die deutsche TV-Landschaft geprägt, wie kaum eine andere Show. Seit 20 Jahren läuft nun schon „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Aufgrund des Jubiläums gibt es in diesem Jahr zwei Staffeln. In Südafrika treffen 13 Dschungel-Legenden gegeneinander an und kämpfen um die Krone.

Dr. Bob verrät erste Details zur Allstars-Staffel

Dr. Bob war in bisher jeder Staffel dabei und verrät jetzt erste Details. „Der größte Unterschied ist, dass alle Stars aus dieser Staffel schon mal im Dschungelcamp waren. Außerdem entscheidet nicht das Publikum, wer zu einer Dschungelprüfung antreten und wer das Camp verlassen muss. Das war auch für mich eine große Umstellung. Denn ich war mir nicht ganz sicher, wie das funktionieren würde. Diese Staffel wird völlig anders!“, sagt Dr. Bob im Interview mit RTL.

Das sind die größten Unterschiede zwischen Australien und Südafrika

Zwischen Australien und Südafrika gebe es laut Dr. Bob einige Unterschiede: „Im australischen Dschungel leben ja schon viele gefährliche Tiere. Und in Südafrika erwartet uns auch so einiges. Es gibt extrem giftige Schlangen im und um Camp herum. Affen könnten den Stars das Essen stehlen. Dann gibt es noch Leoparden, Krokodile und Nilpferde. Letztere zählen zu den gefährlichsten Tieren in Südafrika. Aber natürlich passen Ranger auf. Und einen Unterschied gibt es auch beim Essen. Es wird ganz anders schmecken als in Australien. Da die Stars schon mal in Australien waren, werden ihnen die Unterschiede auffallen.“

Und welche drei Stars hat er besonders in Herz geschlossen? „In den vergangenen Staffeln hat mir jeder Star so viel bedeutet. Ich schätze ihr Vertrauen in mich sehr. Und ich tue alles, was in meiner Macht steht, um sie zu beschützen. Ich möchte immer dafür sorgen, dass sie Spaß haben – auch wenn das Leben im Camp hart ist. Es ist schwer, sich auf drei Stars festzulegen. Bei mir persönlich wären es Evelyn Burdecki, Prince Damien und Thorsten Legat. In der Jubiläumsstaffel sind meine Favoriten Sarah Knappik, Hanka Rackwitz und Thorsten Legat“, plaudert Dr. Bob aus.