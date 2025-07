Diese zwei Dinge sollte man am Flughafen nie mit seinem Handy machen

An jedem Flughafen gibt es beinahe überall die Möglichkeit, das Smartphone aufzuladen oder das öffentliche WLAN zu nutzen. Doch das sollte man nur mit Bedacht tun oder im besten Fall ganz darauf verzichten.

Vor dem Abflug machen es fast alle: Um Musik im Flugzeug zu hören oder die auf dem Handy gespeicherte Bordkarte vorzuzeigen, wird das Gerät am Flughafen nochmals aufgeladen. Dafür gibt es beinahe überall USB-Ports zum Laden. Das ist praktisch – und dennoch sollte man darauf lieber verzichten. Denn unter Umständen kann das sogar gefährlich werden.

USB-Ports am Flughafen lieber nicht verwenden

Am Airport denkt man an vieles – nur an Cyber-Kriminelle nicht. Doch genau diese haben Flughäfen für sich entdeckt. Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hatte damals bei Twitter (Heute X) davor gewarnt: „Vermeiden Sie kostenlose Ladestationen in Flughäfen, Hotels oder Einkaufszentren. Kriminelle haben Wege gefunden, öffentliche USB-Ports zu nutzen, um Malware und Überwachungssoftware auf Geräten einzuführen.“

Und diese Malware hat es in sich. Denn diese kann das Smartphone nicht nur sperren, sondern sensible Daten direkt an die Täter weiterleiten. „Kriminelle können diese Informationen dann nutzen, um auf Online-Konten zuzugreifen oder sie an andere Kriminelle zu verkaufen“, heißt es in dem Post. Besonders schlimm wird es, wenn das Handy mit Apps zum Online-Banking verknüpft ist – auch solche Daten könnten dann an Kriminelle gelangen.

Das sollten Urlauber beachten

Sollte man doch sein Handy dringend laden wollen, weil man darauf beispielsweise die Bordkarte gespeichert hat, gibt es einiges zu beachten. Urlauber sollten immer ihre eigenen Ladekabel und Netzstecker verwenden, aber niemals fremde Geräte. Statt USB-Ports sollte man zudem lieber Steckdosen benutzen. Ein weiterer Trick: Um auf USB-Ports oder Steckdosen am Airport ganz zu verzichten, kann man auch einfach eine Powerbank von zu Hause mitnehmen und diese nutzen – damit sind Touristen auf der sicheren Seite.

Lieber nicht das WLAN am Airport nutzen

Eine weitere Warnung der Behörde: Am Flughafen lieber nicht das WLAN nutzen. Insbesondere sollte man darauf verzichten, wenn man sensible Daten eingeben muss – beispielsweise ein Login beim Online-Banking oder bei einem Kauf, wo man seine Daten der Kreditkarte angeben muss. „Verwenden Sie kein kostenloses öffentliches WLAN, insbesondere wenn Sie vorhaben, online einzukaufen. Geben Sie niemals sensible Daten ein, wenn Sie unsicheres WLAN nutzen“, schreibt die US-Transportsicherheitsbehörde TSA.

In der Regel sind öffentliche WLAN-Netze meist nicht verschlüsselt – und aus dem Grund haben es Kriminelle einfach, an sensible Daten zu gelangen oder eine Malware zu installieren. Lieber sollten die eigenen mobilen Daten am Flughafen verwendet werden.