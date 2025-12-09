Diese Koboldsgesetze bestimmen das Leben von Pumuckl

Pumuckl treibt bei RTL wieder Schabernack und ist mit neuen Folgen zurück. Das Leben von Pumuckl wird von strengen Koboldsgesetzen bestimmt.

Warum kann Florian Eder den Pumuckl sofort sehen und ist von jetzt auf gleich sichtbar? Das Erscheinen und Verschwinden des frechen Kobolds wirft Fragen auf. Die Antwort liefern die sogenannten Koboldsgesetze.

Das besagen die sogenannten Koboldsgesetze

„Wenn ein Kobold an einem menschlichen Dings hängen bleibt, dann wird er sichtbar“, besagt das Koboldsgesetz Nummer eins, wie RTL berichtet. Und das hängt wiederum mit dem Koboldsgesetz Nummer zwei zusammen: „Ein Kobold muss bei dem bleiben, bei dem er sichtbar geworden ist.“ Möchte Pumuckl bei seinem Meister Eder bleiben, darf er nicht vor jemanden anderen an einem „menschlichen Dings“ hängenbleiben.

Ein weibliches Pendant – also eine Pumuckline – gibt es nicht. Die Koboldsgesetze besagen, dass sich Pumuckl nicht verlieben kann. Der Pumuckl kann sich zudem nicht optisch verändern. Und auch altern tut der Kobold nicht. „Aber er wird nicht älter, er wird nicht größer. Er verändert sich nicht in seinem Aussehen”, sagt Pumuckl-Produzent und Headautor Korbinian Dufter laut RTL.

Das Motto des Kobolds lautet: „Pumuckl neckt, Pumuckl versteckt und niemand was meckt.“ Weiter heißt es: „Natürlich liebt der Pumuckl Schabernack.“ Der kleine Kobold ärgert gerne Menschen oder versteckt Gegenstände – jedoch kommt niemand dahinter, dass es sich dabei um einen Kobold handelt. Die einzige Ausnahme ist natürlich Meister Eder.

Darum geht es in „Neue Geschichten vom Pumuckl“

In der neuen Staffel von „Neue Geschichten vom Pumuckl“ wirbelt der freche kleine Kobold mit dem roten Haar wieder durch die Werkstatt von Meister Florian Eder und sorgt für viel Chaos. Nun lebt und arbeitet Florian Eder schon eine ganze Weile in der alten Werkstatt in dem uns wohlbekannten Münchner Hinterhof – natürlich zusammen mit dem rothaarigen kleinen Kobold namens Pumuckl! Flori hat sich nicht nur an den neuen Schabernack in seinem Leben gewöhnt, sondern den Kobold richtig liebgewonnen. Und Pumuckl? Der hat noch einiges zu tun: Sachen wegverstecken, Gedichte dichten und Leute ärgern.