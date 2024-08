Mögliche Ursachen: Diese 7 Dinge verursachen Pickel

Ob am Rücken, an der Stirn oder auf der Nase: Pickel können überall entstehen. Die roten Pusteln tauchen besonders in der Pubertät auf. Die Auslöser sind dabei nicht immer bekannt. Es gibt 7 Ursachen, wodurch Hautunreinheiten entstehen können.

Durch Verhaltensweisen im Alltag können Pickel viel schneller entstehen. Fettiges Essen oder Zucker gehören zu den Nummer-Eins-Übeltätern, welche für Hautunreinheiten verantwortlich sind. Die Fehler liegen dabei aber nicht nur bei der Ernährung – es gibt noch weitere Ursachen, welche Pickel nur so sprießen lassen.

Das sind mögliche Ursachen für Pickel

Ernährung

Wie bereits erwähnt, spielt die Ernährung eine wichtige Rolle. Lebensmittel, welche den Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen lassen, sind für Pickel verantwortlich. Dazu gehören vor allem ungesunde Sachen wie Fast Food, Schokolade oder Chips. Denn zu fetthaltigen Speisen können die Poren verstopfen.

Smartphone

Auf dem Smartphone tummeln sich eine Unmenge an Bakterien. Wenn wir mit dem Handy telefonieren, gelangen die Keime ins Gesicht – diese können dann Hautunreinheiten verursachen. Deshalb ist es wichtig, das Display regelmäßig zu säubern oder desinfizieren.

Schmutzige Finger

Logisch: Die Hände waschen wir mehrmals am Tag. Doch manchmal können wir das auch vergessen – und auch dort befinden sich zahlreiche Keime. Dabei fassen wir uns mehrmals täglich unbewusst ins Gesicht oder kratzen uns dort – die Keime gelangen dann an die Nase, Stirn oder Kinn. Dort fühlen sich die Bakterien ziemlich wohl – das ist eine gute Voraussetzung für Pickel.

Make-up

Make-up soll die Pickel ja eigentlich verstecken. Doch genau das Gegenteil kann dabei passieren: Zu viel Foundation und Puder kann die Poren verstopfen. Deshalb sollte man das Abschminken keinesfalls vergessen! Und: Es sollte immer darauf geachtet werden, dass der Pinsel sauber ist, denn auch dort können sich viele Bakterien tummeln.

Kopfkissen

Auch, wenn das Make-up entfernt wird – es können auf dem Kopfkissen trotzdem immer Rückstände landen. Und auch Cremes, Haarspray oder Talg sind oft auf dem Bezug vorhanden. Daher ist es empfehlenswert, das Kopfkissen mindestens einmal in der Woche zu waschen.

Haare im Gesicht

Besonders Frauen mit einer langen Mähne kennen es: Die Haare geraten schnell ins Gesicht – vor allem dann, wenn es draußen stürmisch ist. Unter den Haaren sammelt sich oft Schweiß, welcher dann auch im Gesicht landet. Daher sollte man versuchen, die Mähne aus dem Gesicht zu halten.

Allergien

Es kann sein, dass bestimmte Inhaltsstoffe in Cremes, welche im Gesicht aufgetragen werden, man nicht verträgt. Das trifft auch auf Lebensmittelallergien zu – das spiegelt sich schnell in dem Hautbild wider. Schon gelesen? Pickel loswerden: Diese 7 Tricks helfen wirklich!