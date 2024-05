Diese 6 Dinge sollte man nie unmittelbar nach dem Sex ansprechen

Sex ist die wohl schönste Nebensache der Welt und kann leidenschaftlich, manchmal hart oder auch romantisch sein. Die Zeit unmittelbar nach dem Liebesspiel ist dafür umso unangenehmer – zumindest dann, wenn man einige Dinge anspricht.

Nach der Ekstase könnte eine Stille herrschen – was also tun? Man könnte Instagram checken, noch etwas kuscheln oder einfach reden. Letzteres sollte man sich jedoch genau überlegen, denn das kann einen in Schwierigkeiten bringen. Denn über einige Dinge sollte man nie unmittelbar nach dem Geschlechtsverkehr sprechen.

Liebes No-Go: Diese Gesprächsthemen sind nach dem Sex tabu

Die Figur des Partners kommentieren

Unmittelbar nach dem Sex sollte man den Partner nicht daran erinnern, wieder ins Fitnessstudio zu gehen. Denn damit kritisiert man nicht nur seine Speckröllchen, sondern die Attraktivität im Allgemeinen. Nach dem Geschlechtsverkehr ist definitiv der falsche Zeitpunkt, um über Fitness zu reden. Denn schließlich hat man gerade intime Momente geteilt.

Die Leistung des Partners im Bett kritisieren

In einer Beziehung ist eine offene Kommunikation enorm wichtig. Auch, wenn es im Sexleben nicht läuft, sollte man das ansprechen. Jedoch ist der Zeitpunkt direkt nach dem Sex nicht geeignet dafür. Denn so wird der Moment der Nähe zerstört und der Partner könnte auch eine Angst vor Nähe entwickeln.

Über aktuelle Probleme in der Beziehung sprechen

Wenn es Probleme in der Beziehung gibt, sollten diese natürlich thematisiert werden – jedoch nicht unmittelbar nach dem Sex. Für ernste Themen ist das nicht passende Umfeld und man sollte rational denken – unter dem Einfluss von Hormonen ist das eher nicht der Fall.

Über den Ex-Partner sprechen

Vergleiche mit dem Ex-Freund oder anderen sexuellen Erlebnissen sollte man keinesfalls ziehen. Das kann das Vertrauensverhältnis extrem schädigen und der Partner kann auch eine Unsicherheit entwickeln. Das kann sich nicht nur negativ auf das Sexleben, sondern auch auf die Beziehung generell auswirken.

Die Situation emotional ausnutzen

Nach dem Sex sollte man den Partner nicht von seiner Meinung überzeugen. Damit würde man ihn in einer verletzlichen Situation ausnutzen und ist manipulativ. Ein solches Verhalten kann das Vertrauensverhältnis der Beziehung schaden.

Über die Zukunft sprechen

Nach dem Sex schwebt man auf Wolke sieben – ein richtiger Zeitpunkt, um über die Zukunft zu reden? Das sollte man lieber nicht tun. Denn um möglicherweise dem Ziel einer festen Beziehung oder dem nächsten Schritt etwas näherzukommen, wird der intime Moment ausgenutzt und ist ebenfalls manipulativ.