Diese 4 Sternzeichen trennen sich an Silvester 2024

Beim Jahreswechsel blicken die meisten optimistisch in das neue Jahr. Doch laut dem Horoskop droht vier Sternzeichen eine Trennung an Silvester.

Viele Menschen beginnen den Jahreswechsel mit einem Kuss und binden sich enger. Schließlich hat man gemeinsame Pläne – doch bei einigen Sternzeichen ist das in diesem Jahr genau das Gegenteil der Fall. Denn ausgerechnet in der Neujahrsnacht droht möglicherweise eine Trennung.

Diese Sternzeichen könnten sich zum Jahreswechsel trennen

Jungfrau

Die Jungfrau zieht Bilanz und blickt auf ihren Beruf, aber auch auf das Privat- und Liebesleben zurück. Und gerade der letzte Punkt wird kritisch hinterfragt – das Sternzeichen stellt fest, nicht mehr glücklich zu sein, dass die gemeinsamen Pläne nicht mehr passen und auch die Gefühle abgekühlt sind. Deshalb ziehen Jungfrau-Geborene einen drastischen Entschluss und beenden die Partnerschaft. Sie überdenken ihre Beziehung und machen noch 2024 endgültig Schluss.

Widder

Der Widder ist für seine Entschlossenheit bekannt – nicht nur im Job, sondern auch im Liebesleben. Statt weiter Zeit zu verschwenden, zieht das Sternzeichen lieber die Reißleine und beendet die Beziehung in der Neujahrsnacht. So will das Sternzeichen mit einem klaren Kopf in das neue Jahr starten. Besonders im Dezember könnten einige Konflikte wieder hochkommen – der Widder zieht daraufhin einen Schlussstrich. Für das Sternzeichen bedeutet eine Trennung nicht nur ein Abschied, sondern auch einen Neuanfang – und wann könnte der Zeitpunkt dafür besser sein, als zum Jahreswechsel.

Steinbock

Der Steinbock sucht Stabilität in einer Beziehung und der oder die Partner/in sollten hinter ihm stehen. Vor allem in der Adventszeit kochen die Konflikte hoch und ihm fällt auf, dass das nicht mehr der Fall ist. Spätestens an Silvester könnte das Sternzeichen das Kapitel beenden und der Beziehung ein Ende setzen. Zuletzt hatte dem Steinbock seine Beziehung ziemlich zugesetzt und wurde in seinen Freiheiten eingeschränkt – in der Silvesternacht fasst er den Entschluss, als Single ins neue Jahr zu starten.

Wassermann

Dem Wassermann ist Freiheit besonders wichtig – und auch bei ihm war das in seiner Beziehung im Weihnachtsmonat Dezember nicht mehr der Fall. Denn gerade in der Adventszeit wurde er eingeschränkt und das will er nun ändern – er will wieder frei leben und entscheidet sich deshalb, die Beziehung zu beenden. Das ist jedoch keine Kurzschlussreaktion, sondern er hat lange darüber nachgedacht. Zum Ende des Jahres hinterfragt er seine Beziehung endgültig – eine Trennung ist für das Sternzeichen kein Drama, sondern eine persönliche Weiterentwicklung.