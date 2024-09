„Die Verräter“: Das sind alle Kandidaten der neuen Staffel

Die internationale Erfolgsshow „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ kommt endlich mit neuen Folgen zurück! Bereits die erste Staffel zog ein Millionenpublikum in ihren Bann und wurde Anfang September für den Deutschen Fernsehpreis zweifach nominiert. Im Oktober zeigt RTL+ eine neue Staffel als gruseliges Halloween-Special, das furchteinflößende Momente verspricht. Was für düstere Geheimnisse werden diesmal enthüllt?

In einem von Gespenstern heimgesuchten Schloss geraten 16 Prominente in einen endlosen Strudel des Horrors. In acht furchterregenden Folgen durchleben sie einen ultimativen Albtraum aus Verrat, Vertrauensbrüchen und entsetzlichen Schockern. Denn in ihren Reihen lauern ungnädige Verräter – bereit, mit grausamer Skrupellosigkeit zuzuschlagen, um einen wertvollen Silberschatz von bis 50.000 Euro zu gewinnen.

Vermögen es die Loyalen, die Verräter zu entlarven und den Silberschatz unter sich aufzuteilen? Oder werden die hinterhältigen Verräter mit ihren teuflischen Tricks und Täuschungen die Kontrolle behalten und bis zum schreckenerregenden Finale überlegen sein? Mit unerschütterlicher Furchtlosigkeit führt Schlossherrin Sonja Zietlow durch das unheilvolle Spektakel „Die Verräter – Vertraue Niemandem! Halloween-Special“.

Das sind die Spieler

Bruce Darnell (67), Model und Choreograph

Die neue Staffel „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ startet als Halloween-Special ab Donnerstag, 10. Oktober auf RTL+. Am Release-Tag stehen direkt die ersten zwei Folgen der achtteiligen Staffel im Stream bereit, danach wöchentlich auf Abruf. Auch RTL zeigt die erste Folge am Donnerstag, 10. Oktober um 20:15 Uhr.