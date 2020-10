Deshalb bekommst du Pickel am Oberarm

Du hast am Oberarm raue Stellen und sehr viele kleine rote Pickel? Das ist aber gar nicht so ungewöhnlich, wie du denkst. Viele Menschen haben nämlich das gleiche Problem. Aber warum ist das eigentlich so und was kann man dagegen tun?

Falls du auch unter diesen Pickeln leidest und an der Rückseite deines Oberarms viele kleine rote Stellen hast, dann sieht das erst mal gar nicht so schön aus – ist aber gar nicht so schlimm. Normalerweise kann man nämlich immer etwas dagegen tun. Schon nach einem Monat sollten sie dann wieder verschwinden.

Wieso du Pickel am Oberarm hast

Zum einen kann es eine angeborene Verhornungsstörung der Haarfollikel sein. Klingt erst mal nicht so toll, aber keine Sorge. Man kann es nämlich mit regelmäßigen Peelings behandeln. Die kleinen Rötungen verschwinden dann zwar nicht sofort, aber nach einer gewissen Behandlungszeit sieht man gar nichts mehr davon. Es kann aber noch einen ganz anderen Grund haben – und zwar Unverträglichkeit von Gluten. Bei einer Glutenintoleranz hat dein Körper das Problem, dass er Gluten nicht aufspalten kann. Als Folge bekommst du viele kleine Pusteln am Oberarm. Doch auch hier kannst du etwas dagegen tun.

Das kannst du bei Glutenintoleranz tun

Falls du wirklich diese Intoleranz haben solltest, kannst du diese unschönen Stellen am Oberarm loswerden – und das mit relativ wenig Aufwand. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist, komplett auf Gluten zu verzichten. Oft finden wir diese in Backwaren, Cornflakes oder anderen Lebensmitteln, die aus Getreide hergestellt werden. Verzichte einen ganzen Monat darauf und du hast gute Chancen, die Pickelchen loszuwerden. Aber keine Sorge. Natürlich kannst du noch Brötchen, Cornflakes oder andere Getreideprodukte essen. Wichtig ist nur, dass du vorher abcheckst, was genau darin ist. Oft gib es im Supermarkt auch immer glutenfreie Alternativen. So hast du auf nichts zu verzichten und lebst direkt viel gesünder.