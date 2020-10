4 krasse Hacks mit Handcreme

Handcreme ist eine wahre Bereicherung für uns alle, denn glatte Hände sind auch wirklich schöner. Doch wusstest du, dass deine Handcreme mehr kann, als nur deine Hand zu pflegen? Nicht nur deine Haare, sondern auch beispielsweise deine Schuhe pflegt die Creme hervorragend!

Du dachtest, Handcreme wäre nur was für die Hände? Falsch gedacht. Gut, der Name sagt schon eigentlich aus, dass die Creme nur für die Hände gedacht ist, aber davon abgesehen kann sie noch viel mehr! Die meisten Girls haben wir alle eine kleine Tube Handcreme in der Tasche und das ist gar nicht mal verkehrt, denn die Hacks sind alle alltagstauglich!

Auch hierfür kannst du Handcreme auch verwenden

Nagelöl

Klingt jetzt erstmal nicht ganz schlüssig, aber ist es eigentlich total. Die meisten Handcremes haben schon den Aspekt der Nagelpflege auf der Verpackung zustehen. Doch selbst wenn nicht: ein kleinen Klecks der Handcreme auf die Nägel geben und kreisförmig einmassieren. Das gibt den Nägeln eine Extraportion Pflege. Es muss nicht immer Nagelöl sein – die Handcreme tut es da auch.

Spliss

Und es wird noch skurriler: Sollte dein Haar mal einen Totalausfall haben und der Spliss zu stark sein, kannst du mit Handcreme aushelfen. Ja, richtig gehört, du sollst dir Creme in deine Haare schmieren. Davon natürlich nicht zu viel, denn sonst fetten deine Haare. Doch eine kleine Portion in die Enden einmassieren bringt einen glänzenden Schimmer zurück.

Schuhe

Dir war es noch nicht krass genug? Kein Problem. Auch auf deine Schuhe kannst du die Handcreme schmieren und das sogar mit einem Sinn dahinter! Zwar dürfen das nur Glattleder-Schuhen sein, aber die kannst du mit Handcreme wieder zum Strahlen bringen. Gerade, wenn ein wichtiger Termin ansteht und die Schuhe da glänzen sollen ist der Hack ein wahrer Segen.

Make-up

Diesen Hack kennen wahrscheinlich bereits schon viele. die Make-up tragen. Wenn du gerade mal kein Make-up-Entferner zur Hand hast reicht auch ein wenig Creme und ein Taschentuch. Die Handcreme kommt auf das Taschentuch und du kannst dich ganz einfach abschminken. Vor allem Mascara und Lippenstift gehen damit besonders gut weg. Schon gelesen? So pflegst du deine Hände im Herbst und Winter richtig