Deine Beziehung steht vor dem Aus? Das solltest du jetzt tun!

In einer Beziehung hat man immer mal ein Hoch und ein Tief. Da kann man noch so gut zusammen passen. Doch wenn es mal nicht so gut laufen sollte, dann darf man es keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Ansonsten kann es schneller vorbei sein, als man denkt. Wenn du also das Gefühl hast, an dem Punkt zu stehen, dann solltest du ein paar Dinge beachten, um deine Beziehung zu retten.

Egal, was der Grund für die Probleme in eurer Beziehung ist. Ob es am Lockdown oder auch an etwas völlig anderem liegt, du musst jetzt handeln, damit du deine Beziehung noch rettest. In so eine Situation kann man während einer Beziehung sehr schnell kommen. Es ist nur wichtig, dass du auch merkst, wo gerade deine Beziehung steht. Um sie zu retten, sind nur wenige Dinge zu beachten.

Das solltest du tun, wenn deine Beziehung bröckelt

Versuche darüber zu reden

Oft ist es schwer, über die Probleme, die eine Beziehung belasten, zu reden. Immerhin scheint ihr beide ja irgendwo unterschiedliche Ansichten zu haben. Man will den anderen nicht noch mehr ärgern oder vielleicht sogar Streit verursachen. Doch es ist wichtig, dass ihr euch gegenseitig euren Standpunkt erklärt und das auch begründet. Dabei solltest du aber nicht nur über deine Ansichten reden, sondern deinem Gegenüber sehr gut zuhören und auch darauf eingehen.

Kompromisse

Kompromisse sind das A und O in einer Beziehung. Denn sonst wird es schwer, dass ihr immer auf einen Nenner kommt. Vor allem, wenn es in deiner Beziehung mal nicht so läuft, sind sie unumgehbar. Versucht also Kompromisse zu machen, bei denen ihr beide Abstriche macht.

Füreinander da sein

Zeig ihr oder ihm, dass du da bist und dich jederzeit kümmerst. Du musst zeigen, wie sehr dir die Beziehung wichtig ist und dir auch Mühe geben, sie zu retten. Sei einfach für deine Partnerin oder deinen Partner da und sorge dich. Das zeigt, dass dir auch etwas an der Beziehung liegt und du sie retten willst. Schon gelesen? Keine Lust auf Sex? An diesen 4 Dingen könnte es liegen.