„Das letzte Einhorn“: Die Sendetermine an Weihnachten 2025

Einige Filme müssen zu Weihnachten einfach geschaut werden – dazu zählt auch „Das letzte Einhorn“. Der Zeichentrickklassiker wird auch in diesem Jahr im Free-TV ausgestrahlt. Jetzt sind alle Sendetermine bekannt.

Alle Jahre wieder: Auch 2025 läuft der Zeichentrickfilm „Das letzte Einhorn“ zu Weihnachten im Fernsehen. Seit mittlerweile 1982 begeistert der Film ein Millionenpublikum. Das Märchen gehört seit den 80er Jahren zu den Filmen, welche über die Feiertage immer wieder im Fernsehen gezeigt werden. In dem Streifen macht sich das anscheinend letzte Einhorn auf die Suche nach seinen Artgenossen, befreit sie aus ihrer Gefangenschaft und rettet so „das Wunderbare“ in der Welt vor dem Aussterben.

Darum geht es in „Das letzte Einhorn“

Das letzte Einhorn macht sich auf die abenteuerliche und gefährliche Suche nach seinen spurlos verschwundenen Artgenossen. Der ruchlose und grausame König Haggard hat seinen flammenden Stier beauftragt, alle Einhörner ins Meer zu treiben und so zu töten. Bevor das letzte Einhorn das Schloss des Königs erreicht, muss es sich gegen Räuber und finstere Hexen verteidigen. Doch mit Hilfe einer Räuberbraut, eines Zauberlehrlings und des Königssohns Lir gelingt es dem Fabelwesen, Haggards Macht zu brechen. Als sein Reich zerfällt, entsteigen dem Meer unzählige Einhörner und bevölkern wieder die Erde.

„Ein literarisch anspruchsvolles Zeichentrickmärchen, das dem Wunsch nach der Herrschaft der Poesie und dem Sieg des Schönen über Gewalt und Zerstörung Ausdruck verleiht“, urteilte der film-dienst über dieses Meisterwerk des Animationsfilms. RTLZWEI zeigt den Klassiker seit 1993 jedes Jahr im Weihnachtsprogramm. In der Originalfassung konnte Regisseur Arthur Rankin Jr. Stars wie wie Jeff Bridges, Mia Farrow, Angela Lansbury und Christopher Lee als Synchronsprecher gewinnen. Das Besondere: Christopher Lee spricht den Charakter des König Haggard auch in der deutschen Fassung. Der Titelsong „The Last Unicorn“ bescherte der US-Pop-Rock-Band America nach langer Durststrecke endlich wieder einen großen Hit.

Sendetermine