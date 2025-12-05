Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Serie & Film

    „Das letzte Einhorn“: Die Sendetermine an Weihnachten 2025

    gepostet am

    Das letzte Einhorn
    RTLZWEI

    Einige Filme müssen zu Weihnachten einfach geschaut werden – dazu zählt auch „Das letzte Einhorn“. Der Zeichentrickklassiker wird auch in diesem Jahr im Free-TV ausgestrahlt. Jetzt sind alle Sendetermine bekannt. 

    Alle Jahre wieder: Auch 2025 läuft der Zeichentrickfilm „Das letzte Einhorn“ zu Weihnachten im Fernsehen. Seit mittlerweile 1982 begeistert der Film ein Millionenpublikum. Das Märchen gehört seit den 80er Jahren zu den Filmen, welche über die Feiertage immer wieder im Fernsehen gezeigt werden. In dem Streifen macht sich das anscheinend letzte Einhorn auf die Suche nach seinen Artgenossen, befreit sie aus ihrer Gefangenschaft und rettet so „das Wunderbare“ in der Welt vor dem Aussterben.

    Darum geht es in „Das letzte Einhorn“

    Das letzte Einhorn macht sich auf die abenteuerliche und gefährliche Suche nach seinen spurlos verschwundenen Artgenossen. Der ruchlose und grausame König Haggard hat seinen flammenden Stier beauftragt, alle Einhörner ins Meer zu treiben und so zu töten. Bevor das letzte Einhorn das Schloss des Königs erreicht, muss es sich gegen Räuber und finstere Hexen verteidigen. Doch mit Hilfe einer Räuberbraut, eines Zauberlehrlings und des Königssohns Lir gelingt es dem Fabelwesen, Haggards Macht zu brechen. Als sein Reich zerfällt, entsteigen dem Meer unzählige Einhörner und bevölkern wieder die Erde.

    "Verrückte Weihnachten"
    "Verrückte Weihnachten": Die Sendetermine an Weihnachten 2025

    „Ein literarisch anspruchsvolles Zeichentrickmärchen, das dem Wunsch nach der Herrschaft der Poesie und dem Sieg des Schönen über Gewalt und Zerstörung Ausdruck verleiht“, urteilte der film-dienst über dieses Meisterwerk des Animationsfilms. RTLZWEI zeigt den Klassiker seit 1993 jedes Jahr im Weihnachtsprogramm. In der Originalfassung konnte Regisseur Arthur Rankin Jr. Stars wie wie Jeff Bridges, Mia Farrow, Angela Lansbury und Christopher Lee als Synchronsprecher gewinnen. Das Besondere: Christopher Lee spricht den Charakter des König Haggard auch in der deutschen Fassung. Der Titelsong „The Last Unicorn“ bescherte der US-Pop-Rock-Band America nach langer Durststrecke endlich wieder einen großen Hit.

    Sendetermine

    • 25.12.25 um 18.25 Uhr bei RTLZWEI
    • 26.12.25 um 16.35 Uhr bei RTLZWEI

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023