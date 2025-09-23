Darum sollten Urlauber auf Accessoires und Bänder am Koffer verzichten

Die meisten Koffer sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Aus dem Grund bringen viele Urlauber bunte Bänder oder Accessoires an ihrem Gepäck an. Doch genau darauf sollte man lieber verzichten – und das hat auch einige Gründe.

Oftmals gleich groß und dunkel – die meisten Koffer auf dem Gepäckband sehen sich sehr ähnlich aus. Um auf Nummer sicher zu gehen, werden oft persönliche Markierungen angebracht – dazu zählen etwa bunte Bänder oder sonstige Accessoires. So ist der Koffer eindeutig identifizierbar. Doch ausgerechnet die bunten Bänder können fatale Konsequenzen haben.

Bänder oder Schleifen am Koffer lieber vermeiden – das ist der Grund

Auch eine Schleife um den Koffer-Griff mag auf den ersten Blick sinnvoll sein. Denn so erkennt man sein Gepäck sofort! Eine solche Schleife oder auch Bänder um den Koffer können jedoch nach hinten losgehen. Denn solche Accessoires können dafür sorgen, dass der Koffer zu spät ankommt. Der Grund? Beim Scannen des Gepäcks können Probleme auftauchen.

„Bänder, die die Passagiere an ihren Koffern befestigen, um sie zu identifizieren, können zu Problemen beim Scannen des Gepäcks in der Gepäckhalle führen“, sagt Gepäckabfertiger John vom Airport Dublin gegenüber RSVP Live.

Weiter lässt er verlauten: „Wenn das Gepäckstück nicht automatisch gescannt werden kann, kann es passieren, dass es manuell bearbeitet werden muss, was bedeuten könnte, dass Ihr Gepäckstück nicht zum Flug gelangt.“

Wer also will, dass sein Koffer schnell auf dem Gepäckband landet, sollte auf solche Accessoires lieber verzichten. Stattdessen sollte man am Flughafen genau hinschauen.

So bekommt man seinen Koffer besonders schnell

„Zerbrechlich“-Aufkleber am Koffer anbringen

Schleifen oder Bänder können ein Problem beim Scannen sein – was jedoch geht: Aufkleber! Und bringt man einen „Zerbrechlich“-Aufkleber an seinem Gepäck an, könnte seinen Koffer besonders schnell bekommen. Gepäckstücke, die mit diesem Hinweis gekennzeichnet sind, werden meist zuletzt geladen und als Erstes ausgeladen.

Koffer als Letztes einchecken

Ein weiterer Tipp ist nur etwas für Menschen mit starken Nerven. Wenn das Gepäck beim Check-in als Letztes eingecheckt wurde, wird es dementsprechend zuerst ausgeladen. Jedoch sollte beachtet werden: Man benötigt noch genügend Zeit für die Sicherheitskontrolle! Wenn man den Flug verpasst, nützt einem ein schneller Koffer am Zielort auch nichts mehr.

Die beste Flugzeit aussuchen

Es ist zwar keine Garantie, dass der Koffer wirklich schneller auf dem Gepäckband landet. Wenn man jedoch die Haupturlaubszeiten oder die Rushhour vermeidet, sind die Chancen groß, dass man sein Gepäck relativ schnell bekommt. Denn wenn das Bodenpersonal viel zu tun hat, dauert die Kofferabwicklung bei allen Flügen länger.