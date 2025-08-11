Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Reise

    Darum sollte man eine Wasserflasche unter dem Hotelbett rollen

    gepostet am

    Hotelzimmer
    iStock / fiphoto

    Eine Wasserflasche im Hotelzimmer zu haben, ist nicht verkehrt. Denn diese kann die Sicherheit erhöhen. Aber wie funktioniert der Trick eigentlich?

    Je nach Urlaubsziel machen sich Touristen auch um die Sicherheit einige Gedanken. Im Netz tauchen deshalb immer wieder Hacks auf, wie man sich im Hotelzimmer schützen kann. In den sozialen Netzwerken wird behauptet: Wenn man eine Wasserflasche unter dem Hotelbett rollt, kann das die Sicherheit erhöhen. Das mag zunächst absurd klingen – aber was steckt genau dahinter?

    In einem Hotelzimmer geht es nicht nur um Komfort und Sauberkeit, sondern auch um die Sicherheit. Und dabei könnte eine Wasserflasche eine erhebliche Rolle spielen. Eine Flugbegleiterin hat den ungewöhnlichen Hack verraten und geht seitdem viral in den sozialen Netzwerken.

    Marmelade
    Darum sollte man niemals mit dem Messer die Marmelade aus dem Glas holen

    Das bewirkt der Wasserflaschen-Trick im Hotelzimmer

    Der Trick funktioniert laut der Flugbegleiterin so: Man wirft die Wasserflasche unter das Hotelbett – diese kann leer oder gefüllt sein. Danach schaut man, ob die Flasche auf der anderen Seite wieder herausrollt – so kann man feststellen, ob sich jemand unter dem Bett versteckt oder nicht. Wenn sie irgendwo hängen bleibt, zurückrollt oder sogar komplett verschwindet, sollte man hellhörig werden.

    Ob die Flugbegleiterin, welche dazu ein Video auf dem Kanal „esthersturrus“ bei TikTok gepostet hat, selbst schon einen Eindringling erwischt hat, verriet sie jedoch nicht. Mit dem Wasserflaschen-Trick und der Erkenntnis, dass sich niemand unter dem Bett aufhält, kann sie jedenfalls beruhigter in der fremden Umgebung schlafen.

    Die Sicherheit im Urlaub spielt immer eine entscheidende Rolle und es kam bei zahlreichen Urlaubern bereits vor, dass ins Hotelzimmer eingebrochen wird. Wenn der Dieb von dem Gast jedoch überrascht wird, muss schnell ein Versteck her – und das ist meistens unter dem Bett. Der Trick mit der Wasserflasche soll genau das aber verhindern und damit erkennt man sofort, um sich jemand unbefugt im Zimmer aufhält. Vor allem für Backpacker, welche häufig in vielen Unterkünften übernachten, ist das Sicherheitsgefühl von großer Bedeutung.

    In this article:, , ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023