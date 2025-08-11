Darum sollte man eine Wasserflasche unter dem Hotelbett rollen

Eine Wasserflasche im Hotelzimmer zu haben, ist nicht verkehrt. Denn diese kann die Sicherheit erhöhen. Aber wie funktioniert der Trick eigentlich?

Je nach Urlaubsziel machen sich Touristen auch um die Sicherheit einige Gedanken. Im Netz tauchen deshalb immer wieder Hacks auf, wie man sich im Hotelzimmer schützen kann. In den sozialen Netzwerken wird behauptet: Wenn man eine Wasserflasche unter dem Hotelbett rollt, kann das die Sicherheit erhöhen. Das mag zunächst absurd klingen – aber was steckt genau dahinter?

In einem Hotelzimmer geht es nicht nur um Komfort und Sauberkeit, sondern auch um die Sicherheit. Und dabei könnte eine Wasserflasche eine erhebliche Rolle spielen. Eine Flugbegleiterin hat den ungewöhnlichen Hack verraten und geht seitdem viral in den sozialen Netzwerken.

Das bewirkt der Wasserflaschen-Trick im Hotelzimmer

Der Trick funktioniert laut der Flugbegleiterin so: Man wirft die Wasserflasche unter das Hotelbett – diese kann leer oder gefüllt sein. Danach schaut man, ob die Flasche auf der anderen Seite wieder herausrollt – so kann man feststellen, ob sich jemand unter dem Bett versteckt oder nicht. Wenn sie irgendwo hängen bleibt, zurückrollt oder sogar komplett verschwindet, sollte man hellhörig werden.

Ob die Flugbegleiterin, welche dazu ein Video auf dem Kanal „esthersturrus“ bei TikTok gepostet hat, selbst schon einen Eindringling erwischt hat, verriet sie jedoch nicht. Mit dem Wasserflaschen-Trick und der Erkenntnis, dass sich niemand unter dem Bett aufhält, kann sie jedenfalls beruhigter in der fremden Umgebung schlafen.

Die Sicherheit im Urlaub spielt immer eine entscheidende Rolle und es kam bei zahlreichen Urlaubern bereits vor, dass ins Hotelzimmer eingebrochen wird. Wenn der Dieb von dem Gast jedoch überrascht wird, muss schnell ein Versteck her – und das ist meistens unter dem Bett. Der Trick mit der Wasserflasche soll genau das aber verhindern und damit erkennt man sofort, um sich jemand unbefugt im Zimmer aufhält. Vor allem für Backpacker, welche häufig in vielen Unterkünften übernachten, ist das Sicherheitsgefühl von großer Bedeutung.