Darum sollte man ein Glas Salz im Bad stehen haben

Eigentlich gehört Salz in die Küche – aber auch im Bad kann man es anwenden. Ein Glas Salz im Bad klingt auf den ersten Blick ungewöhnlich, aber kann wahre Wunder bewirken. Aber was bringt das eigentlich?

Glas Salz im Badezimmer – das sind die Vorteile

Gerüche neutralisieren

Salz nimmt Gerüche auf und aus dem Grund kann das Bad frischer gehalten werden. In das Glas Salz kann man auch einige Tropfen von einem ätherischen Öl hinzugeben – so bekommt man einen natürlichen Raumduft, der vor allem neben der Toilette sinnvoll ist.

Luftfeuchtigkeit regulieren

Im Bad kann die Luftfeuchtigkeit besonders hoch sein – vor allem dann, wenn man heiß duscht. Salz kann die Luftfeuchtigkeit jedoch deutlich reduzieren, da das Gewürz hygroskopisch wirkt. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann für Schimmelbildung sorgen. Deshalb sollte die Luftfeuchtigkeit so gering wie möglich gehalten werden – ein Glas Salz kann im Bad also Abhilfe schaffen.

Die Toilette mit Salz reinigen – so funktioniert es

Mit Salz kann man Kalk und Ablagerungen in der Toilette hervorragend entfernen. Und so funktioniert es: Mindestens 1,5 Liter heißes Wasser in die Toilette gießen. Danach gibt man 250 g Salz in die Toilettenschüssel und lässt es mindestens 10–15 Minuten einwirken. Danach entfernt man mit der Toilettenbürste den Schmutz manuell.

Auch über die Nacht kann man auch eine Handvoll Salz in die Toilette streuen. Denn nachts bleibt das WC meist sowieso unbenutzt. In der Zeit kann Salz seine volle Wirkung entfalten. So kann sich der Schmutz über Nacht nämlich langsam lösen. Am nächsten Morgen genügt es theoretisch, die Spülung zu betätigen. Die Methode kann Ablagerungen lösen, schlechte Gerüche zu bekämpfen und die Sauberkeit im WC zu verbessern.

Außerdem kann Salz als eine Art Schleifmittel Ablagerungen mechanisch abtragen. In Kombination mit anderen Hausmitteln wie Natron oder Essig verstärkt sich die Wirkung zusätzlich. Bei ganz harten Verschmutzungen kann auch Salz mit Backpulver mischen.