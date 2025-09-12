Darum ist die Bordtoilette im Flugzeug so laut

Das Klo im Flugzeug ist ein Mysterium. Wohin verschwindet eigentlich die Notdurft im Flugzeug? Und warum kommt die Bordtoilette mit wenig Wasser aus und weshalb ist die Spülung eigentlich so laut? Außerdem sollte ein Fehler vermieden werden, denn sonst wird man festgesaugt.

Die Kabine ist eng und die Spülung extrem laut: Kaum einer benutzt die Toilette im Flugzeug gern – drumherum kommt man aber vor allem auf Langstreckenflügen oftmals auch nicht. Das Klo an Bord ist ein Mysterium – hier gibt es die wichtigsten Antworten rund um die Flugzeugtoilette.

Warum kommt das Flugzeug-Klo mit wenig Wasser aus?

Wasser in der Bordtoilette gibt es wenig – und das hat auch einen Grund. Bei einer normalen Spülung müsste viel Wasser mitgeführt werden – Das würde die Kosten sprengen, würde sehr viel Platz in Anspruch nehmen und der Verbrauch von Kerosin wäre deutlich höher. Die meisten Airlines setzen auf eine andere Technik, damit die Flugzeuge wenig Gewicht haben. In den Maschinen sind Vakuumtoiletten vorhanden. Diese wurde von Flugzeugingenieur James Kemper erfunden wurde und ist seit den 80er Jahren beinahe in jedem Passagierflugzeug. Das Vakuumsystem funktioniert wie ein Staubsauger – mithilfe eines Unterdrucks wird der Inhalt einfach weggesaugt. Und deshalb wird kein oder nur sehr wenig Wasser benötigt. Der Wasserverbrauch wird um etwa 90 Prozent verringert.

Darum ist die Spülung extrem laut

Wird die Spülung in einer Flugzeugtoilette betätigt, kommt es zu einem ohrenbetäubenden Geräusch. Da der Luftstrom so stark ist, ist er entsprechend laut. Wäre er schwächer, wäre er leiser – jedoch könnte es dann passieren, dass der Inhalt in der Toilette nicht vollständig weggesaugt wird.

Nicht spülen, wenn man noch darauf sitzt

Experten raten, dass Passagiere die Spülung erst benutzen, wenn sie wirklich fertig sind und aufgestanden sind. Denn sitzt man noch auf dem Klo und betätigt dann die Spülung, kann es passieren, dass die jeweilige Person festgesaugt wird. Das ist vor allem dann möglich, wenn der Po die komplette Klobrille bedeckt. Kein Scherz – das ist einer Urlauberin in der Vergangenheit passiert! Der Vorfall geschah in einer Boeing 767 im Jahr 2002. Laut CNN habe die Frau eine Beschwerde bei Scandinavian Airlines eingereicht.

Wo landen eigentlich Urin und die Fäkalien?

Die Hinterlassenschaften landen in einem Tank und bleiben bis zur Landung auch dort drin. Danach wird der Flieger – und natürlich auch die Bordtoilette – gründlich gereinigt.

Was ist eigentlich „blaues Eis“?

Aufgrund eines technischen Defektes kommt es in seltenen Fällen vor, dass bereits während des Fluges etwas Inhalt aus dem Tank nach außen dringen könnte. Wenn sich das Flugzeug in großer Höhe befindet, gefriert dabei die Flüssigkeit – dieses Phänomen wird auch als „blaues Eis“ bezeichnet, wie ein Flugzeug-Experte gegenüber CNN erklärte. Mittlerweile würde das jedoch nur noch sehr selten vorkommen.