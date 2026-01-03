Darum gibt es kaum noch Kotztüten im Flugzeug

Wenn einem im Flugzeug schlecht wird, ist die Kotztüte nicht weit weg. Doch diese haben einige Airlines mittlerweile abgeschafft – was dahintersteckt.

Eine Magenverstimmung, Nervosität oder Turbulenzen – es gibt im Flugzeug einige Gründe, weshalb einem schlecht werden kann. Im Notfall befindet sich die Kotztüte in der Sitztasche am Vordersitz und ist auf sie angewiesen, wenn man sich übergeben muss. Doch diese ist nicht mehr bei allen Airlines zu finden.

Deshalb haben einige Airlines die Kotztüten abgeschafft

Kotztüten (Air Sickness Bags) gehören grundsätzlich zur Notfallausstattung in Flugzeugen. Die irische Billig-Airline Ryanair hat zwar Kotztüten nicht abgeschafft, dafür aber die Rückentaschen der Flugzeugsitze – und genau dort befinden sich die Kotztüten im Normalfall. Laut dem Portal „Travelbook“ könnte es sich dabei um Sparmaßnahmen handeln. Denn bei der Reinigung würde das Unternehmen Geld und Zeit sparen.

Um den Abfall zu minimieren, gibt es auch weniger Kotztüten bei Eurowings. Dabei spielen vor allem Nachhaltigkeitsaspekte eine Rolle. Denn solche Kotztüten werden nur noch selten zu ihrem eigentlichen Zweck benötigt, wie eine Sprecherin gegenüber dem Reiseportal „Aerotelegraph“ bestätigt. Stattdessen würde man Passagiere oft sehen, welche die Kotztüten für die Entsorgung des Kaugummis verwenden. Die Airline will Müll reduzieren: „Um den Plastikgebrauch zu reduzieren, statten wir seit mittlerweile mehr als fünf Jahren jeweils nur den Mittelsitz mit einer Spucktüte aus“, heißt es bei der Airline. Wird jedoch eine Kotztüte benötigt, gibt die Airline diese heraus.

Bei Easyjet sind die Tüten zwar weiterhin verfügbar, aber setzt dabei seit 2022 auf recyceltes Papier. Damit sollen Auswirkungen auf die Umwelt verringert werden. Und auch bei der Lufthansa habe man die Kotztüten reduziert. Eine Insiderin spricht gegenüber „Travelbook“ von „Sparmaßnahmen“.

Die Kotztüte ist ein begehrtes Sammlerstück

Viele Fluglinien setzten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auf besondere Designs bei Kotztüten. Deshalb zählt die Kotztüte zu beliebten Sammlerstücken. Besondere Exemplare werden sogar bei ebay gefunden. Auch in Deutschland gibt es einige Sammler – dazu zählt auch der Hamburger Rainer Schwartz, der inzwischen mehr als 3000 Stück hat.

Einige Sammler bieten sogar extrem hohe Preise. Für eine Kotztüte der früheren französischen Fluggesellschaft Farman Airways soll ein Käufer umgerechnet rund 461 Euro gezahlt haben. Einige Airlines haben jedoch kein Problem damit, wenn die Spucktüte mitgenommen wird. „Nicht so schlimm. […] Unsere Passagiere können ‚ihre‘ Spucktüte bei Bedarf gern mitnehmen – wir füllen den Bestand regelmäßig wieder auf“, erklärte eine Sprecherin der Schweizer Airline Swiss gegenüber „20min“.