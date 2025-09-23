Darum gibt es in vielen Hotels keine Klobürste

Die Ausstattung der Toiletten kann stark variieren. In vielen Hotels fehlt die Klobürste auf dem WC – das ist besonders in den USA der Fall. Aber was steckt eigentlich dahinter?

Ein Duschbad oder ein Haartrockner sind meist auf der Toilette im Hotel vorhanden. Was dort aber oft fehlt, ist die Klobürste – besonders in den USA ist das der Fall. Auch in Japan oder Korea sucht man oft vergeblich nach der WC-Bürste. Im Vereinigten Königreich gelten sie ebenfalls als Bakterienschleudern.

Deshalb gibt es in vielen Hotels keine Klobürste

Für das Fehlen der WC-Bürste gibt es vor allem einen Grund. Ein Hotelmitarbeiter auf Reddit begründet das vor allem mit der Hygiene. Denn Klobürsten seien einfach immer total dreckig. „Selbst wenn sie in Bleiche und Wasser eingeweicht werden, sind sie immer noch dreckig“, heißt es in dem Post. Auch viele User sind der gleichen Meinung: „Mit einer Klobürste verschiebst du das Problem einfach – vom eigentlich einfach zu reinigenden Klo auf einen kleinen, unpraktischen Behälter, den du dann draußen oder in der Badewanne reinigen musst.“

Vor allem in den USA seien laut dem Portal Travelbook aber auch keine Klobürsten notwendig. Denn in der Toilette sei das Wasser oft bis oben hin gefüllt. Zum anderen sei die Spülung dort deutlich stärker. Die Toilette wird demnach von selbst sauber – Klobürsten werden deshalb kaum benötigt. Zudem setzt man auch auf das Reinigungsportal, welches die Toilette einmal täglich gründlich reinigt.

Was ist, wenn man die Toilette säubern will?

Wenn man dennoch die Toilette putzen will – sei es einfach, weil man sich selbst ekelt oder keine Rückstände für das Reinigungspersonal hinterlassen will – kann man nur mit Toilettenpapier nachhelfen. Auf der Plattform Reddit gibt es einige Tipps. Und ein User hat direkt eine Lösung: „Wenn ich mir gerade den Hintern abgewischt habe, stört es mich nicht, mit weiteren Blättern Papier noch Reste über dem Wasser abzuwischen.“ Aber auch das kann durchaus zum Problem werden. Denn in einigen Ländern sind die Toiletten- und Abwassersysteme nicht auf Papier ausgelegt.

Alternativen zur Klobürste

Es gibt aber auch einige Alternativen zu WC-Bürsten. Im Internet wird eine improvisierte Klobürste aus mehreren, eng zusammengerollten WC-Papierblättern empfohlen. In Japan und teilweise auch in anderen asiatischen Staaten setzt man mittlerweile auf Bidettoiletten – diese sind auch in vielen Hotels vorhanden. Es handelt sich dabei um einen Toilettensitz mit Warmwasser-Reinigung. Sie reinigen nicht nur die Toilette, sondern auch den Intimbereich. Sie verfügen über eine integrierte Dusche, sowie eine automatische Spülung und selbstständige Reinigung. Dadurch wird weniger oder gar kein Papier mehr benötigt. Einige Modelle der Dusch-WCs aus Japan sind mit einer integrierten Sitzheizung, einer Fernbedienung und vielen weiteren Funktionen ausgestattet.