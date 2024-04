Cock Cam: Das steckt hinter dem Sex-Trend!

Die Welt der Sextoys ist im ständigen Wandel. Besonders beliebt ist vor allem der Penisring. Die sogenannte „Cock Cam“ bietet noch viel mehr Möglichkeiten. Aber was steckt hinter dem ungewöhnlichen Sex-Trend?

Im Bereich der Sexspielzeuge gibt es unzählige Möglichkeiten, welche das Liebesleben aufpeppen sollen. Vor allem Penisringe erfreuen sich großer Beliebtheit. Die sogenannte „Cock Cam“ geht da noch einen ganzen Schritt weiter: Mit dem Sextoy bekommt man nämlich ganz neue Einblicke.

Das hat es mit dem Sex-Trend „Cock Cam“ auf sich

Während Penisringe oft genutzt werden, klingt die sogenannte „Cock Cam“ auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich. Denn diese eröffnet eine ganz neue Dimension der intimen Erfahrung. Es handelt sich dabei nämlich um eine Erweiterung des Penisrings, wie Cosmopolitan berichtet. Denn das Sexspielzeug sorgt nicht nur für einen intensiven Orgasmus, sondern darin ist auch eine Kamera integriert.

Das bedeutet: Jede noch so kleine Bewegung des Penis in der Vagina wird von der „Cock Cam“ gefilmt. Der Kick dabei soll sein, dass sich beide Partner den Clip nach dem Liebesspiel gemeinsam anschauen. Das soll anschließend nochmal die Lust auf Sex steigern und das Liebesspiel kann praktisch in die nächste Runde gehen.

Ein weiterer Aspekt: Die „Cock Cam“ kann mit dem WLAN verbunden werden. Die Clips kann man also ganz entspannt auf seinem Handy abspielen. Das ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung im Bett – die Videos müssen demnach nicht erst aufwendig auf einen PC gezogen werden.

Darum sollte man die „Cock Cam“ mit Vorsicht genießen

Zugegeben: Die „Cock Cam“ ist eine ungewöhnliche Methode und mag für einige sogar befremdlich wirken. Und grundsätzlich hat das Sexspielzeug auch einige Nachteile: Die „Cock Cam“ ist nämlich deutlich teurer als herkömmliche Penisringe. Da das Gerät außerdem mit dem WLAN verbunden ist, sollte man sich bewusst sein, dass dieses gehackt werden kann. Denn wenn jemand Zugriff auf das WLAN hat oder das Passwort in falsche Hände gelangt, kann man auch auf die Kamera des Sextoys zugreifen. Und was ebenfalls sehr wichtig ist: Beim Gegenüber sollte man vor der Nutzung um Erlaubnis fragen.

Quellen: Cosmopolitan, desired.de