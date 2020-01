Diese 7 Dinge nerven total in einer Beziehung

Egal, wie sehr wir unseren Partner in einer Beziehung lieben: Es gibt einige No-Gos, die irgendwann echt meeeega nervig sind! KUKKSI verrät euch, was Jungs und Mädels in einer Partnerschaft manchmal echt anstrengend finden.

Herumliegende Socken, zu viele Verpflichtungen oder das Fernsehprogramm: Einige Kleinigkeiten können in einer Beziehung zu einem Mega-Zoff führen. Bei einigen sinnlosen Meinungsverschiedenheiten wünscht man sich, wieder Single zu sein. Klar: Kleine Macken und ziemlich schräge Angewohnheiten hat echt jeder von uns. Einige Dinge gehören aber einfach nicht in eine Beziehung.

Diese Dingen nerven in einer Beziehung