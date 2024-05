Boysober: Das steckt hinter dem Dating-Trend

Dating kann in der heutigen Welt frustrierend sein: Man wird hingehalten, Männer verhalten sich toxisch oder ist merkwürdigen Maschen wie „Ghosting“ ausgesetzt. Man weiß nie, was einem in der Datingwelt erwartet – genau deshalb setzen viele Frauen auf „Boysober“. Aber was steckt eigentlich dahinter?

Man weiß nie, welche Überraschung man als Nächstes aus dem Dating-Pool fischt. Neue Leute lernt man heute vor allem online kennen – mit der Vielzahl an Apps hat man unendliche Möglichkeiten. Das bringt aber auch Nachteile mit sich: Immer mehr kuriose Dating-Trends haben sich in den vergangenen Jahren durchgesetzt – „Ghosting“ ist einer davon. Zudem fehlende Kommunikation, mangelndes Interesse oder die Ansicht, es gebe jemand anderen, der besser zu einem passen würde, sind weitere Kritikpunkte.

Was steckt hinter dem neuen TikTok-Trend „Boysober“?

Frauen kritisieren vor allem die toxische Männerwelt und haben sich deshalb einem Trend angeschlossen, welcher zuletzt in den sozialen Netzwerken wie TikTok die Runde machte – die Rede ist von „Boysober“. Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern „boy“ (Junge) und „sober“ (nüchtern) zusammen – das bedeutet in etwa so viel, dass Frauen in Bezug auf Männer oder Dating nüchtern bleiben und davon für eine gewisse Zeit Abstand nehmen. Einer der Hauptgründe: Schlechte Erfahrungen aus vergangenen Beziehungen oder im allgemeinen Umgang mit Männern und der Datingwelt.

Der Begriff stammt von Comedian Hope Woodward. Die 27-Jährige wollte ohne toxische Dating-Gewohnheiten ins Jahr starten und ganz auf sich konzentrieren. Das bedeutet: Keine Nachrichten in Dating-Apps, keine Gedanken an Männer verschwenden, keine Dates und auch kein Sex. „Keine Dating-Apps, keine Dates, auch keine Ex-Freunde, und keine Situationships“, postete sie. Der Effekt: Ein Ende der Achterbahnfahrt der Gefühle.

Generation Z nimmt Abstand vom Dating

Den Trend kann man praktisch als Dating-Entgiftungskur bezeichnen. Bei „Boysober“ geht es nicht darum, Männer zu diskriminieren, sondern es handelt sich um eine persönliche Entscheidung für sich selbst. Besonders der weibliche Teil der Generation Z (Zwischen 1999 und 2010 geboren) will Abstand vom Dating nehmen, wie Yahoo berichtet. Zahlreiche Frauen haben bei TikTok und Co. Clips gepostet, wie sie ohne Männer glücklicher sind.

Beziehungsexpertin Lara Besbrode führt gegenüber indy100 aus, dass es bei dem „Boysober“-Trend darum gehe, „dass sich Frauen auf ihr eigenes Wachstum, ihre Ambitionen und ihre mentale Gesundheit konzentrieren möchten, anstatt sich mit den Komplexitäten romantischer Beziehungen auseinanderzusetzen.“ Das bedeutet natürlich nicht, dass man Männer nicht komplett abschreiben muss – es geht lediglich nur um eine zeitlich begrenzte Abstinenz und Dating sollte nicht zum Mittelpunkt des Lebens werden.