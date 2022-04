Better Call Saul: Darum wird das Finale großartig!

Schon in wenigen Tagen kommt endlich das langersehnte Finale der sehr erfolgreichen Serie „Better Call Saul“ – eine Spin-Off-Serie zu „Breaking Bad“. Nun gibt es neue Details, die das Finale umso besser machen sollen. Es kommen nämlich ein paar Bekannte Gesichter in die Serie, die so manchen Fan ausflippen lassen werden.

Die Serie „Breaking Bad“ wurde zu einer der erfolgreichsten Serien – nicht ohne Grund hatte sie so einen riesigen Hype.“Better Call Saul“ erzählt die Geschichte des Anwalts, welcher sich immer mehr in die Geschäfte der Kartelle verwickelt. Schon am 19. April soll der erste Teil der Folgen auf Netflix starten – und es gibt noch mehr gute News.

Bekannte Gesichter kehren zurück

Als die Serie „Breaking Bad“ vorbei war, hofften viele Fans, dass es mit Jesse Pinkman und Walter White weitergeht. Die beiden werden übrigens von Bryan Cranston und Aaron Paul verkörpert, was die Sache noch viel genialer macht. Nun hat sich ihr Wunsch erfüllt. Die beiden werden in der Spin-Off-Serie „Better Call Saul“ zurückkehren. Die komplette Handlung spielt im gleichen Universum, was die Sache so spannend macht. Es ist alles zeitgleich. Dabei geht es um den Anwalt Saul Goodman, doch im Finale finden nun alle Verstrickungen ihr Ende. Es kommt zum großen Showdown. Wann wird man das große Finale sehen können?

Ab wann ist die finale Staffel verfügbar?

Auch diese Serie fiel der Pandemie zum Opfer. Eigentlich sollte die sechste Staffel schon viel eher produziert worden sein. Zudem hatte Schauspieler Bob Odenkirk einen Herzinfarkt, weswegen die Arbeit am Set pausiert wurde. Die finale Staffel ist in zwei Teilen zu sehen. So wird der erste Teil der Staffel ab dem 19. April verfügbar sein. Der zweite Teil folgt dann drei Monate später. Das große Finale gibt es also ab dem 11. Juli diesen Jahres. Schon gelesen? Netflix: Darum werden immer wieder Serien und Filme gelöscht.