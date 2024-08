Anschlag auf Konzert von Taylor Swift organisiert: So planten Islamisten ihre Wahnsinns-Tat

Traurige Nachrichten für die Fans von Taylor Swift. Eigentlich wollte die Sängerin drei Konzerte in Wien geben. Jedoch mussten die Auftritte aufgrund einer Terrorwarnung abgesagt werden.

„Aufgrund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit abzusagen“, teilten die Veranstalter bei Instagram mit. Innerhalb von zehn Tagen erhalten die Fans ihr Geld zurück.

Islamisten planten über einen Chat den Terroranschlag

Die Sängerin selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert – jedoch sind weitere Details durchgesickert, wie Islamisten die Wahnsinns-Tat geplant haben sollen. Laut der Kronen Zeitung hatten die Männer über einen verschlüsselten Messengerdienst kommuniziert. Per Chat hatten sie den Mord geplant.

Nach einer Terror-Razzia wurden „chemische Substanzen sichergestellt“ – worum es sich dabei genau handelt, gab die Polizei bisher noch nicht bekannt. Ein Bombenbau wäre jedoch möglich gewesen, wie es aus Sicherheitskreisen heißt. Die Polizei hatte ein Haus in Ternitz gestürmt. In den Fokus der Ermittlungen geriet ein 19-Jähriger, welcher sich vor wenigen Wochen der Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben soll. Der Mann soll einen Anschlag auf eines der Konzerte von Taylor Swift geplant haben.

Die Ermittler konnten später einen zweiten Verdächtigen festnehmen. Laut österreichischen Medien sollen es sich um einen 17-Jährigen handeln. Später klickten die Handschellen auch bei einer dritten Person – auch er ist ebenfalls 17 Jahre alt. Laut dem Kurier sollen zwei Verdächtige auf der Flucht sein – nach diesen wird europaweit gefahndet. Die Verdächtigen sollen ein Selbstmord-Attentat mit mindestens einem Sprengsatz geplant haben.

„Die Situation rund um den offenbar geplanten Terroranschlag in Wien war sehr ernst. Dank der intensiven Zusammenarbeit unserer Polizei und dem neu aufgebauten DSN mit ausländischen Diensten konnte die Bedrohung frühzeitig erkannt, bekämpft und eine Tragödie verhindert werden“, schrieb Österreichs Kanzler Karl Nehammer beim Kurznachrichtendienst X.

Erst vor wenigen Tagen schrieb Taylor Swift noch bei Instagram: „Ich kann nicht glauben, dass wir nur noch zwei Städte auf der europäischen Etappe der ‚Eras Tour‘ haben. Es ist wirklich wie im Flug vergangen. Wir sehen uns bald, Wien!“ Die nächsten Konzerte der „Eras Tour“ sind für London (England) geplant. Nach derzeitigem Stand sollen alle fünf Konzerte stattfinden.