Alessia Herren: Überraschende Karriere-Pläne nach dem Dschungelcamp!

Alessia Herren will die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ordentlich aufmischen. Nun überrascht die Tochter von Willi Herren mit kuriosen Karriere-Plänen nach dem Dschungelcamp.

Schon früh kam Alessia Herren mit den TV-Kameras in Berührung und stand schon mit 13 Jahren unter anderem für die TV-Doku „Die Herrens“, „Willis wilde Welt“ oder „Promi-Frauentausch“ vor der Kamera. Danach nahm die 22-Jährige an weiteren Formaten wie „Kampf der Realitystars“ und „Promi Big Brother“ teil.

„Also ich würde schon sagen, dass ich so eine richtige Wifey bin“

Nun folgt für Alessia Herren das Dschungelcamp. Trotz ihrer TV-Karriere scheint die 22-Jährige in ihrer kleinen Familie mit Ehemann Can und der gemeinsamen Tochter Anisa-Amalia (20 Monate) alles im Griff zu haben. „Also ich würde schon sagen, dass ich so eine richtige Wifey (Hausfrau, Anm. d. Red.) bin, weil ich halt das typische Hausfrauenleben leben möchte!“, sagt die Dschungelcamp-Kandidatin im Interview mit RTL.

20 Jahre nach ihrem berühmten Vater Willi Herren geht jetzt also auch Alessia Herren auf die Jagd nach der Dschungelkrone. Dabei trägt sie ihren verstorbenen Vater immer im Herzen. Der tragische Tod von Willi Herren hat ihr gezeigt, welche Schattenseiten der TV-Job mit sich bringen kann – und genau deshalb hat Alessia Herren nach dem Dschungelcamp ganz andere Karriere-Pläne, welche nichts mit der Glamour-Welt zu tun haben. Sie will nämlich eine Ausbildung machen – und zwar beim Discounter Aldi.

Alessia Herren will eine Ausbildung bei Aldi machen

„Mein Wunsch, sobald meine Tochter in den Kindergarten geht, dass ich auf jeden Fall eine Ausbildung mache. Das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber beim Aldi, denn Aldi ist ein echt guter Arbeitgeber. Und ja, wenn die mich nehmen, dann seht ihr mich bald beim Aldi!“, sagt Alessia Herren bei RTL. Doch nun folgt zuerst das Dschungelcamp – was die Zukunft danach bringt, wird sich noch zeigen.

