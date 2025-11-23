Connect with us

    Leben

    Adventskranz länger frisch: So schützt ein einfacher Trick vorm Austrocknen

    gepostet am

    Adventskranz
    iStock / fermate

    Advent, Advent, ein Lichtlein brennt! Der Adventskranz ist eine wunderschöne Tradition in der Weihnachtszeit. Ein Trick kann verhindern, dass der Adventskranz vor Weihnachten austrocknet.

    Sonntage im Dezember sind eine kleine Besonderheit: An jedem Adventssonntag darf eine Kerze angezündet werden. Mit einigen Tipps hält das Adventsgesteck bis zu den Feiertagen durch und beginnt nicht schon vor Weihnachten mit nadeln.

    Mit diesem Trick bleibt der Adventskranz länger frisch

    Die warme Heizungsluft in der kalten Jahreszeit kann dafür sorgen, dass der Adventskranz schnell austrocknet und zeitnah Nadeln verliert. Mit einem einfachen Trick kann das jedoch verhindert werden: Wassernebel aus der Sprühflasche kann helfen. Mit dem Hack bleibt das Gesteck viel länger frisch und trocknet nicht aus.

    Karotten
    Einfacher Trick macht weiche Karotten wieder knackig

    Auch dieser Hack kann helfen

    Und es gibt noch einen weiteren Trick: Nachts kann der Adventskranz in einen kühleren Raum gestellt werden – das kann auch der Keller sein. Das sollte man auch tagsüber anwenden, wenn der Adventskranz gerade nicht gebraucht wird.

    Darauf sollte man bei einem Adventskranz achten

    Das Gesteck sollte keinesfalls über der Heizung stehen, denn dort kann er extrem schnell austrocknen. Am besten platziert man diesen im Flur und holt ihn auf den Tisch im Wohnzimmer oder in der Küche, wenn er verwendet wird. Es kommt auch darauf an, welche Zweige man verwendet. Fichtenzweige verlieren schnell Nadeln, während Tannenzweige – wie beispielsweise von der Nordmanntanne – nicht so schnell nadeln. Beim Kauf sollten die Zweige zudem frisch sein.

    Außerdem sollte er immer auf einer feuerfesten Unterlage aus Metall, Glas, Ton, Stein oder Porzellan und mindestens einen Meter von brennbaren Gegenständen wie Gardinen, Papier oder Verpackungen entfernt stehen. Kerzen sollten befestigt sein – das geht unter anderem mit Draht oder Kerzenhaltern. Die Kerzen sollte man nie unbeaufsichtigt lassen, wenn sie brennen.

    Trockene Zweige können zur Gefahr werden

    Ein ausgetrockneter Adventskranz sieht nicht mehr schön aus, aber zum anderen kann dieser auch zur Gefahr werden. Trockene Zweige und dazu die herunter brennenden Kerzen sind eine Brandgefahr. Experten empfehlen den Austausch von trockenen Zweigen nach dem zweiten Advent. Ist der ganze Adventskranz in Mitleidenschaft gezogen, sollte dieser komplett ausgetauscht werden.

