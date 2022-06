5 Anzeichen, dass dir deine Beziehung nicht gut tut

Jede Beziehung hat seine ganz eigenen Höhen und Tiefen. Doch manchmal kommt man aus einem Tal nur sehr schwer heraus und merkt es vielleicht nicht einmal. Zurzeit bist du hin und hergerissen, ob deine Beziehung überhaupt noch Sinn macht? Am besten schreibst du dazu all deine Gedanken dazu nieder und schaust, welche negative Seiten sie hat. KUKKSI verrät dir Anzeichen, dass deine Beziehung vielleicht doch nicht das Beste für dich ist.

Nur weil man mit der Person zusammen ist, die man liebt, heißt es nicht, dass es das Beste für dich selbst ist. Denn damit du auch wirklich glücklich bist und die Beziehung dich nicht nur herunterzieht, muss sie auch bestimmte Eigenschaften haben. Es gibt nämlich auch Dinge, die dir zeigen, dass deine Partnerschaft vielleicht doch eher nur ein totaler Nachteil für dich ist.

Ist deine Beziehung gut für dich?

Gegenseitigkeit

Du liebst die Person, mit der du zusammen bist und zeigst es auch offen. Aber macht sie es auch oder beruht es vielleicht gar nicht auf Gegenseitigkeit? Steckst du ganz allein deine Gefühle in diese Beziehung, ohne dass es dein Gegenüber nicht tut? Das wäre auf jeden Fall ein schlechtes Zeichen.

Das Interesse

Wie groß ist das Interesse deines Partners? Es geht dir mal einen Tag nicht so gut. Kümmert er sich um dich oder geht er lieber mit seinen Jungs feiern? Wie groß ist das Interesse an dir und will er sich öfter mit dir treffen oder musst immer nur du danach fragen, wann ihr euch das nächste Mal seht?

Streit

Natürlich ist es alles andere als gut, wenn ihr euch regelmäßig streitet und immer unterschiedlicher Meinung seid. Oft sagt man ja, dass sich Gegensätze anziehen würden. Mag auch sein. Doch für eine Beziehung ist das ein absolutes Tabu. Denn so teilt man nur selten die gleiche Meinung und so kommt es vielleicht auch öfter mal zu Missverständnissen.

Stehst du im Mittelpunkt?

Bist du seine Prinzessin oder schreibt er vielleicht auch mit vielen anderen Mädchen, die gar nicht zu seinem Freundeskreis gehören? Schaut er öfter mal anderen hinterher oder sucht vielleicht auch Kontakt mit anderen Mädchen, wenn ihr gemeinsam unterwegs seid? Das ist auf jeden Fall nicht toll und sollte so auch nicht sein.

Schuldgefühle

Immer wenn ihr streitet oder mal unterschiedliche Meinungen habt, dann hast du Schuldgefühle und suchst nur immer bei dir die Fehler. Vielleicht überschreitest du auch genau deshalb deine Grenzen, obwohl du es gar nicht willst. Am Ende musst du immer zurückstecken. Klingt fast so, als würde dein Partner nur wenig Rücksicht auf dich nehmen. Ab diesem Punkt solltest du dringend handeln. Schon gelesen? Beziehung: Diese 5 Dinge solltest du nie beim Schluss machen tun.