US-Rapper Rich Homie Quan stirbt im Alter von 34 Jahren

Die Musikwelt ist in großer Trauer: Rich Homie Quan ist tot. Der US-Rapper verstarb im Alter von nur 34 Jahren. Seine Familie bestätigte die traurige Todesnachricht.

Der US-Rapper ist in seinem Haus verstorben. Das teilten seine Familie sowie ein Sprecher des Fulton County Leichenschauhauses gegenüber dem Portal TMZ mit. Die Angehörigen seien „erschüttert und untröstlich“. Zur Todesursache gibt es bisher noch keine näheren Details.

Rich Homie Quan war ein erfolgreicher Rapper und hat sich in der Szene einen riesigen Namen gemacht. Regelmäßig teilte er in den sozialen Netzwerken auch Updates aus seinem Leben – allein bei Instagram hatte er eine Community von mehr als drei Millionen Followern.

„Du bist immer noch mein absoluter Lieblingsrapper“

Die Fans sind fassungslos nach der Todesnachricht und bekunden in den sozialen Netzwerken ihr Beileid – sie wünschen der Familie viel Kraft in der schweren Zeit. „Ich kann es kaum glauben“ oder „Du bist immer noch mein absoluter Lieblingsrapper“, schreiben die User in den Kommentaren. „Das darf doch nicht wahr sein! Ich habe deine Hits sehr gerne gehört“, schreibt ein anderer Fan.

Der 34-Jährige war nicht nur ein Rapper, sondern seine Leidenschaft galt auch dem Basketball. Beides bekam er jedoch nicht unter einen Hut – somit spielte er später kein Basketball mehr und konzentrierte sich auf seine musikalische Karriere. Im Jahr 2008 wollte der Musiker seine erste Single veröffentlichen – daraus wurde jedoch nichts. Denn ein Gefängnisaufenthalt kam ihm wegen eines Einbruches in die Quere.

Drei Jahre später startete er im Musikgeschäft jedoch richtig durch und wurde Mitglied der Hip-Hop-Crew Loyalty Ova Royalties. Kurze Zeit später landeten seine Hits auch in den Top 50 der US-Singlecharts. In den Heatseeker-Charts belegte er sogar den ersten Platz. Nun müssen sich die Fans von dem Rap-Idol verabschieden – und das mit nur 34 Jahren.