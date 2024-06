Unwetter-Knall beim Public Viewing: Experte lässt EM-Fans zittern!

Das Wetter in Deutschland wird endlich sommerlich. Und das ist auch beim Public Viewing vorteilhaft. Der Haken: Die Hitze wird von heftigen Unwettern begleitet – ausgerechnet beim Public Viewing zum kommenden Deutschland-Spiel könnte der große Knall drohen.

In den vergangenen Tagen zeigte sich das Wetter von seiner wechselhaften Seite. Nun kommt endlich der Sommer nach Deutschland – sogar die 30 Grad-Marke könnte geknackt werden. Vor allem Fans beim Public Viewing müssen sich auf einen Wetterumschwung einstellen. Denn die Hitze wird von teils heftigen Unwettern begleitet.

Hitzschlag-Gefahr beim Public Viewing

Bei der Fußball-Euphorie unter freiem Himmel ist das Wetter umso wichtiger. Einige Meteorologen sagen in dieser Woche bis zu 33 Grad voraus – wenn man mehrere Stunden beim Public Viewing in der Sonne steht, besteht Hitzschlag-Gefahr! Nicht nur darauf müssen sich Fans einstellen, sondern auch auf die darauffolgenden Unwetter – und die können es bei den hohen Temperaturen in sich haben. Denn es droht eine turbulente Wetterlage in Deutschland.

Es können sich Superzellen bilden – extreme Gewitter möglich

Laut wetter.net können sich ab Dienstag sogenannte Superzellen bilden. Es handelt sich dabei um extrem gefährliche Gewitter. Starkregen, Hagel, Orkanböen und selbst Tornados können ebenfalls auftreten. Der extrem heftige Umschwung könne laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung vor allem im Süden und Osten auftreten – demnach wäre auch Berlin betroffen, wo Deutschlands größte Fanmeile am Brandenburger Tor steht.

Wer also die Partien – also auch das Deutschland-Spiel am Mittwoch – auf der Fanmeile am Brandenburger Tor oder Bundestag verfolgen will, sollte davor genau den Wetterbericht checken. Denn bei einem zu heftigen Unwetter können die Fanmeilen auch geräumt werden. Genaue Vorhersagen sind jedoch wahrscheinlich erst an dem Tag selber möglich.

Bereits am Montag können sich einzelne heftige Unwetter bilden. Am Dienstag drohen in der Mitte Deutschlands extrem schwere Gewitter – diese können sich auch bis zum Freitag hinziehen. Der Grund für das Extrem-Wetter: Von Südosteuropa kommen warme Luftmassen nach Deutschland, von der anderen Seite halten kühlere Luftmassen dagegen. „Wenn diese unterschiedlichen Luftmassen kollidieren, kommt es häufig zu starken atmosphärischen Instabilitäten, die heftige Wetterereignisse auslösen können“, schreibt wetter.net auf seiner Website.