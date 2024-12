„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Set-Geheimnis gelüftet! So schwer waren die Bedingungen beim Dreh

Die Weihnachtszeit ohne „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“? Das ist für die meisten undenkbar! Das Märchen läuft auch in diesem Jahr wieder mehrmals im Fernsehen. Der Kult-Film feierte im Jahr 2023 sein 50-jähriges Jubiläum. Nun wurde ein Set-Geheimnis gelüftet!

Einige Filme gehören zur Adventszeit einfach dazu. Im Fernsehen läuft auch diesmal wieder „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ in Dauerschleife und erfreut sich noch heute großer Beliebtheit. In dem Märchen leidet das Aschenbrödel unter der Stiefmutter, welche ihr das Leben zur Hölle macht. Dann trifft das junge Mädchen jedoch auf den Prinzen und heiratet ihn – das gelingt ihr durch drei Haselnüsse, welche verzaubert sind.

Keiner glaubte an den Erfolg des Films

Am 1. November 2023 feierte „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ sein 50-jähriges Jubiläum. Einer der Stars des Films ist Pavel Trávníček, welcher den Prinzen in dem Film verkörperte. „Ich finde es toll, dass unser Märchen nach so vielen Jahren immer noch die Menschen begeistert, und dass ich das selber noch erlebe“, sagt der Schauspieler in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Das Set-Geheimnis? Keiner der Darsteller glaubte, dass der Film einen so riesigen Hype auslösen wird. „Nicht mal der Regisseur“, erzählt Pavel Trávníček.

Schauspieler kämpften mit Tee und Rum gegen die Kälte

„Aber da Schnee lag, als wir gedreht haben, wurde aus ,Drei Haselnüsse für Aschenbrödel‘ ein Weihnachtsmärchen, das nun jedes Jahr zu sehen ist“, verriet der Schauspieler. Die Dreharbeiten gestalteten sich alles andere als einfach. „Es waren draußen minus 17 Grad, wir haben die Kälte jeden Tag gespürt. Meistens trugen wir keine passende Winterkleidung, sondern welche für den Sommer. Wir haben also die ganze Zeit über sehr gefroren“, sagt der 73-Jährige. Die Schauspieler kämpften aber mit einem Trick gegen die Kälte: „Mit heißem Tee und Rum haben wir gegen die Kälte angekämpft.“