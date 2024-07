Stars trauern: Promi-Fotograf Juri Reetz von seiner Ex erstochen!

Schockierende Nachrichten aus Berlin: Der bekannte Promi-Fotograf Juri Reetz wurde erstochen aufgefunden. Offenbar wurde der 61-Jährige von seiner Ex mit einem Messer angegriffen – mit tödlichen Folgen.

Am Montagabend ist der 61-Jährige in einer Wohnung im Berliner Stadtbezirk Spandau von seiner Ex-Geliebten Dina M. erstochen worden. Seine Ex soll aus Notwehr gehandelt haben. „Die Beschuldigte wurde freigelassen, da eine Notwehrsituation nach bisherigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden kann und damit kein dringender Tatverdacht besteht“, sagte Behördensprecher Sebastian Büchner in der Bild-Zeitung.

Julian F.M. Stoeckel: „Ich bin schockiert und sprachlos!“

Juri Reetz galt als einer der bekanntesten Fotografen der Republik und hatte beinahe jeden Promi vor der Linse. Zahlreiche Stars trauern um den Fotografen. „Ich bin schockiert und sprachlos! Am Montag Nachmittag ist mein lieber Freund Juri Reetz ermordert wurden! Ich bin tief erschüttert und traurig. Er war einer DER Presse-und Society Fotografen in Deutschland! Über Jahrzehnte hat er mein öffentliches Leben, meine Events und meine Projekte fotografisch begleitet!“, schreibt Julian F.M. Stoeckel in den sozialen Netzwerken.

Moderatorin Inka Bause schreibt unter dem Post: „Das kann doch nicht sein. Sooo traurig. Er war so ein freundlicher, toller Kollege. Der ganzen Familie, Angehörigen und den Freunden wie Dir, Julian – mein Beileid.“ Sarah Knappik meint: „Oh nein, wie schrecklich. Er war immer so lieb.“ Model Franziska Knuppe erinnert sich an ihre gemeinsame Zeit mit Juri Reetz: „Er hat mich mit seiner freundlichen und fröhlichen Art immer zum Lachen gebracht.“

„Wie bitte? Ich kann es nicht glauben…“, meinte hingegen Frauke Ludowig sichtlich entsetzt. Auch die People- und Society-Fotoagentur Sabine Brauer Photos veröffentlichte ein Statement: „In tiefer Trauer möchten wir euch über das Ableben unseres Freundes und Fotografen Juri Jan Reetz informieren. Juri kam unter tragischen Umständen am Montag, den 01. Juli 2024 ums Leben. Aktuell sind wir alle noch zutiefst erschüttert von dieser schrecklichen Nachricht.“