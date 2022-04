So kannst du Sommersprossen bekommen

Bei Teenagern werden Sommersprossen immer beliebter! Doch es ist wie mit dem Bartwuchs bei den Jungs: Bei dem einen sprießt es nur vor sich hin, während andere nachhelfen müssen. Doch keine Panik. KUKKSI gibt einige Tipps, wie du Sommersprossen bekommen kannst.

Sommersprossen sind total angesagt und ein süßes Detail in deinem Gesicht. Aber was ist, wenn ich keine von Natur aus habe? Kann ich trotzdem welche bekommen? Ja, kannst du. Hier erklären wir dir, was du dafür tun kannst, um auch mit kleinen braunen Pünktchen über Nase und Wangen gesegnet zu werden.

Wie bekomme ich Sommersprossen?

Die kleinen beliebten Punkte sind genetisch bedingt. Wie alles in unserem Körper. Damit aber jeder welche haben kann, hat die Kosmetikindustrie etwas Tolles erfunden. Du kannst dir nämlich „Fake Freckles“ selbst malen. Dazu gibt es extra einen Pencil. Achte aber darauf, dass es zu deinem Teint passt und nicht zu dunkel wird. Es sieht ziemlich echt aus und du hast den Vorteil, dass du selbst entscheiden kannst, wo sie sein sollen und wie viele du hast. Hier haben wir für dich eine kleine Anleitung, falls du schon einen solchen Stift hast.

Trage etwas Puder oder BB-Cream auf dein Gesicht auf.

Mit einem Bronzer deinen Teint auf sommerliche Stimmung bringen.

Falls der Stift stumpf ist, solltest du ihn vorher anspitzen.

Setze ihn auf die gewünschte Stelle in deinem Gesicht und drehe ihn dann um die eigene Achse.

Verstreue die Punkte ungleichmäßig auf deinem Gesicht. Das sieht viel natürlicher aus.

Kann man Sommersprossen trotz Sonnencreme bekommen?

Ein ganz klares JA. Durch die UV-Strahlung kannst du auch mit der Creme Sommersprossen bekommen. Du musst also nicht an Sonnenmilch sparen. Das solltest du auch am besten gar nicht, um deine Haut genügend vor der Sonne zu schützen. Falls du schon Sommersprossen bekommen hast, werden sie auch nicht wieder wegen der Sonnencreme verschwinden. Schon gelesen? Diese 7 Fehler ruinieren deine Haut