6 Ideen: Deine To-Do-Liste für die Weihnachtszeit

So schnell wie der Herbst kam, ist auch schon wieder die Winterzeit da – und das Schöne daran? Sie bringt Weihnachten mit sich. Natürlich gibt es nicht nur eine Bucket List für den Sommer, den Herbst oder den Frühling, sondern auch für den Winter. Bevor sie wieder vorbei ist, solltest du dir die ein oder andere Sache notieren, die du unbedingt gemacht haben solltest.

Schon seit wenigen Wochen gibt es in manchen Regionen schon echt niedrige Temperaturen. Vielleicht gibt es ja sogar weiße Weihnachten. Immerhin ist das besonders schön, wenn man zum Fest die Familie trifft und dann einen gemeinsamen Spaziergang macht. Das ist schon mal eine Idee für deine To-Do-Liste für die Weihnachtszeit. Du suchst nach mehr Ideen? Dann bist du hier auf jeden Fall richtig.

Deine Bucket List für die Weihnachtszeit

Glühwein trinken

Was gibt es Leckeres als ein schönes Heißgetränk in der kältesten Jahreszeit? Vor allem im Dezember bietet sich da ein leckerer Glühwein sehr gut an. Zum Glück gibt es den auch ohne Alkohol. So kann man einen mehr trinken – ohne Nebenwirkungen.

Schlittschuh laufen

Ob in einer Eishalle oder auf in einem Park auf einem zugefrorenen See. Das gehört irgendwie auch einfach zur Weihnachtszeit dazu. Am besten noch Kopfhörer mitnehmen und einfach die Zeit auf der Eisfläche genießen. So macht der Winter gleich viel mehr Spaß.

Spaziergang mit Freunden

Das kann man natürlich mit der ein oder anderen Idee verbinden. Aber wie schön ist es bitte, wenn zur Weihnachtszeit alles geschmückt ist, vielleicht schon Schnee liegt und man einfach nur die Zeit an der frischen Luft mit seinen besten Freunden genießen kann?

Shoppen gehen

Zwar kann man das natürlich das ganze Jahr über. Doch gerade in der Weihnachtszeit sehen die Läden besonders schön aus. Zudem kann man sich gleich noch nach Geschenken umsehen.

Weihnachtsrezepte backen

Zur Weihnachtszeit gehört natürlich auch das passende Essen. Wie wäre es beispielsweise mit einem leckeren Stollen oder Plätzchen? Vielleicht bist du aber auch mehr der Crêpe-Fan. Das könntest du auch mal probieren.

Wichteln

Durch die Weihnachtszeit ist es natürlich schwer, dass man sich mit allen zusammen trifft. Wie wäre es also, wenn ihr untereinander wichtelt und euch dann in kleineren Kreisen trefft? So hat jeder von euch ein kleines Geschenk und niemand geht leer aus. Schon gelesen? Der kleine Lord: Die Sendetermine an Weihnachten 2021