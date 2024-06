Panade am Schnitzel hält nicht? Mit diesem Trick löst man das Problem

Damit ein Schnitzel schön saftig wird, braucht es eine leckere Panade. Der Haken: Sie hält nicht immer. Mit einem Trick kann man das Problem jedoch ganz einfach lösen.

Das Schnitzel gehört zu einer der Lieblingsspeisen der Deutschen. Wenn man die perfekten Schnitzel der Oma oder im Restaurant bewundert, aber die eigenen auseinanderfallen: Das Panieren bei einem Schnitzel ist nicht immer ganz einfach. Denn die Panade will einfach manchmal nicht haften bleiben. Sie löst sich entweder schon in der Bratpfanne oder beim Wenden der Schnitzel.

Das sollte man vor der Panade machen

Egal, ob man ein Schweine-, Hähnchen-, Putenschnitzel oder ein echtes Wiener Schnitzel panieren will – für die klassische Panade werden Mehl, Eier und Semmelbrösel benötigt. Damit die Panade am Schnitzel haften bleibt, sollte man einiges vorbereiten: Nach dem Plattieren sollte man das Schnitzelfleisch gründlich abtrocknen. Auch die Ränder sollte man dabei berücksichtigen.

So werden die Schnitzel perfekt paniert

Zum Panieren von Schnitzel benötigt man in der Küche etwas Platz. Insgesamt drei Teller werden dazu benötigt.

Mehl: Auf den ersten Teller kommt reichlich Weizenmehl.

Eier: Das aufgeschlagene Ei wird auf dem zweiten Teller verquirlt – das macht man im besten Fall mit einer Gabel.

Semmelbrösel: Auf dem dritten Teller folgen die Semmelbrösel oder das Paniermehl.

Zuerst wird das Schnitzel auf beiden Seiten in Mehl gewendet – überschüssiges Mehl wird dabei abgeschüttelt. Danach wird das Schnitzelfleisch in den geschlagenen Eiern gewendet – und zwar so, dass es vollständig bedeckt ist. Anschließend wendet man das Schnitzel im Paniermehl und drückt es dabei etwas fest. Mit reichlich Butterschmalz wird das Schnitzel dann gebraten.

Mit diesem Trick hält das Paniermehl am Schnitzel deutlich besser

Wenn man eine besonders knusprige Panade will, kann man einen Trick anwenden: Das Schnitzel kann man wie gewohnt zubereiten – aber schon einige Stunden davor. Denn so ist bis zum eigentlichen Braten viel Zeit, wo sich die Panade setzen kann und bleibt deutlich besser am Schnitzel haften. Kurz bevor dieses in die Pfanne kommt, kann man das bereits panierte Schnitzel einfach nochmal in Ei und Paniermehl wenden. Die doppelte Panade ist sehr knusprig und lecker.

Wie dick sollte ein Schnitzel sein?

Man sollte darauf achten, dass das Schnitzel nicht zu dick ist. Sonst kann es passieren, dass die Kruste bei Anbraten sehr dunkel wird – das Innere könnte dabei jedoch noch roh sein. Die ideale Dicke beträgt fünf Millimeter. Man sollte das Schnitzel also entweder dünn schneiden oder flach klopfen.