Nutella leer? Dann solltest du das mit dem Glas machen!

Jeder kennt es: Irgendwann ist das Nutella-Glas einfach leer! Dann versuchen wir auch noch die letzten Reste von der Glaswand zu kratzen. Doch wusstest du, was man alles mit einem leeren Nutella-Glas machen kann?

Nutella gehört für die meisten zum Frühstück einfach dazu. Der Brotaufstrich ist für die meisten einfach das Must-Have am Morgen. Es kommt aber irgendwann der Moment, wo die Nutella sich auch dem Ende zungeigt. Doch mit dem leeren Glas kannst du deinen kreativen freien Lauf lassen, denn damit kannst du tolle Sachen machen.

Diese 3 Dinge kannst du mit einem leeren Nutella-Glas machen

Blumige Überraschung

Zunächst solltest du das Glas gut ausspülen, dass darin keine Reste mehr aufzufinden sind. Lege das Glas anschließend in warmes Wasser – so löst sich das Etikett. Dann benötigst du Glasstifte, mit welchem du das Nutella-Glas bemalen kannst. Oben kannst du eine Schleife binden und das Glas mit Blumen befüllen. Darauf kannst du auch Sprüche wie „Für Dich“ schreiben und jemanden eine tolle Überraschung machen.

Schnelles und leckeres Rezept

Eine ganz andere Variante: Die letzten Reste wollen wir wirklich nicht verschwenden. Deshalb befülle das Glas mit heißer Milch und schüttele es danach. Wenn du das Glas öffnest, hast du eine leckere heiße Schokolade.

Einen Milchshake zaubern

Und es gibt noch ein weiteres leckeres Rezept, was du damit zaubern kannst! Für dazu 200 ml kalte Milch in das Glas, sowie einen Beutel Vanillezucker, eine Kugel Vanilleeis und fünf Eiswürfel. Danach musst du das Glas kräftig schütteln – und schon hast du einen mega leckeren Milchshake. Du kannst auch frische Sahne ins Glas geben – wenn du es danach schüttelst und danach einen Mixer benutzt, hast du eine Schokoladencreme, welche perfekt zu einem Kuchen passen würde. Eine weitere Idee: Wenn du einen heißen Espresso aus der Maschine in das Glas füllst, hast du danach einen erfrischenden „Nutellapresso“. Das leere Glas des Brotaufstriches ist also absolut nützlich und kannst du gleich für mehrere Sachen verwenden. Schon gelesen? Nutella: Das steckt hinter dem Namen