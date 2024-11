Nach Gerüchten um Show-Ausfall: Giovanni Zarrella meldet sich zu Wort

Am Samstagabend läuft die nächste Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ live im ZDF. Doch nun musste der Moderator offenbar in ein Krankenhaus. Fällt die Live-Sendung womöglich sogar aus? Nun meldet sich der Gastgeber selbst zu Wort.

Der beliebte Entertainer musste am Donnerstag die Proben für die „Giovanni Zarrella Show“ in der Göttinger Lokhalle abbrechen und sich sofort in ärztliche Behandlung begeben, wie die Bild-Zeitung berichtet. Nierensteine würden dem Musiker große Schmerzen bereiten, heißt es in dem Medienbericht.

Findet die „Giovanni Zarrella Show“ am Samstag statt?

Was ist aber an den Schlagzeilen dran? Dem Moderator scheint es wieder sichtlich besser zu gehen – zumindest wenn man einem Instagram-Post glauben mag. „Schönen guten Abend, liebe Grüße aus Göttingen von den Proben. Morgen ist die Show“, postete der Moderator in dem sozialen Netzwerk.

Zu seiner Gesundheit äußerte sich Giovanni Zarrella nicht – jedoch dürfte die Live-Show am Samstag im ZDF nicht in Gefahr sein. In den sozialen Netzwerken wird weiter für die Show geworben. So postete das Social-Media-Team der Show erst kürzlich ein Video „Auf einen Espresso mit Anna-Carina und Oli P.“.

Für die Sendung ist viel geplant. So soll es unter anderem die Live-Premiere seines neuen Songs „Universo“ geben, die er selbst „eine große italienische Popballade mit internationaler Strahlkraft“ nennt. In der Show versammelt sich die Crème de la Crème der deutschen Schlagerbranche auf der Bühne. Unter anderem sind Weltstar Nana Mouskouri, David Garrett, Peter Maffay, Roland Kaiser oder auch Schlagerqueen Andrea Berg in der Show anwesend.

Auf Anfrage von Ippen Media bestätigte ein Sprecher des ZDF ebenfalls, dass die „Giovanni Zarrella Show“ wie geplant stattfinden soll. In der Sendung gibt es zahlreiche musikalische Highlights. Seit 2021 zählt die „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF zum festen Samstagabend-Programm und erreicht hohe Quoten. Neben regulären Shows gibt es immer auch Specials wie „50 Jahre Roland Kaiser“ und „30 Jahre Andrea Berg“.