Mia Julia über ihre Swinger-Ehe mit Peter: „Wir sind beide sexuell sehr offen“

Mia Julia ist Deutschlands Partykönigin und einer der gefragtesten Künstlerinnen am Ballermann. Die Sängerin spricht bei KUKKSI Mallorca ganz offen über ihr Sexleben und verrät, wie sie und Peter das Swingen für sich entdeckt haben.

Mit Hits wie „Peter Pan“ oder „Bring mich nach Hause“ zerlegt Mia Julia den Megapark. Meist Stunden vor ihrem Auftritt gibt es einen Einlassstopp. Zahlreiche Party-Urlauber kommen nur wegen ihr auf die Insel, um Mia Julia in dem Party-Komplex einmal live zu sehen. Die Ballermann-Queen kann jedoch nicht nur mit ihren Hits, sondern auch ihrer sympathischen, lustigen und vor allem offenen Art punkten.

Mia Julia hat verraten, wie ein freier Tag bei ihr aussieht. „Meine freien Tage sind vorwiegend Montag bis Mittwoch. Trotzdem hat man da ja nie ganz frei – denn man muss Bürokram machen, gibt Interviews oder bespricht die nächsten Projekte. Wenn man aber wirklich freihat, stürze ich mich erstmal in den Haushalt oder mein Mann und ich starten eine geile Privatparty zu Hause. Da bekommt man den Kopf frei, macht Spaß und ist einfach unser Hobby“, erklärt die Sängerin im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca.

Durch eine Reportage entdeckten Mia Julia und Peter das Swingen

Dann plaudert die Sängerin ganz offen darüber, wie sie und Peter das Swingen für sich entdeckt haben. „Peter und ich sind seit fast 20 Jahren zusammen. Nach einer gewissen Zeit haben wir das Swingen für uns entdeckt. Wir hatten damals eine Swinger-Reportage gesehen und dann ging es darum, ob der andere das schon mal gemacht hat. Peter war ein einziges Mal mit seiner Ex-Freundin dort, ich zu dem Zeitpunkt bisher noch nie. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich eigentlich bi bin und mein erstes Mal mit einer Frau hatte, aber nicht so richtig. Ich wollte aber einmal richtig Sex mit einer Frau haben. Peter meinte dann zu mir ‚Mach doch‘. Und ich meinte zu ihm: ‚Bist du doof, das ist ja wie fremdgehen'“, so Mia Julia.

„Wir haben uns schnell in die Szene verliebt und sind beide sexuell sehr offen“

Und weiter verrät die Megapark-Künstlerin im Interview mit KUKKSI-Reporter Oliver Stangl: „Fremdgehen ist für mich ein No-Go. Dann hatte er jedoch gemeint ‚Wenn ich zuschaue, ist es nicht fremdgehen‘. Wenn der andere Bescheid weiß, werden keine Herzen gebrochen und ist kein Seitensprung – im Idealfall macht man es auch zusammen. Und so ging es dann los. Später haben wir uns dann im Internet erkundigt und sind dann tatsächlich in einen Swingerclub gefahren. Wir haben uns schnell in die Szene verliebt und sind beide sexuell sehr offen. Aber wir wollen dem Partner auch nicht weh tun, in dem man fremdgeht.“

„Einige Vorlieben kann man gar nicht zu zweit ausleben“

Sex mit anderen sei eine Bereicherung für die Beziehung. „Viele denken dann, dass einem etwas in der Beziehung fehlt – das ist aber nicht so. Sondern man hat ja Vorlieben und es ist eine Bereicherung für die Beziehung. Und einige Vorlieben kann man gar nicht zu zweit ausleben. Es gibt Menschen, die sagen, es gibt nichts, was man nicht zu zweit machen kann – in ihrem Horizont vielleicht schon. Aber nicht, wenn man bi ist oder beispielsweise auf Gruppensex steht. Dann geht das eben nicht zu zweit. Wir haben nie ein Geheimnis um unser Swinger-Leben gemacht“, erzählt uns Mia Julia. Und das scheint auch aufzugehen. Denn Mia Julia und Peter sind seit stolzen 20 Jahren glücklich ein Paar.

