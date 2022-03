Mallorca: Corona-Regeln fallen weg! Kommt jetzt die Rekord-Saison?

Die Infektionszahlen auf Mallorca sinken immer weiter! Alle Besucherkapazitäten wurden aufgehoben, Clubs und Bars dürfen wieder öffnen. Die Balearen-Insel dürfte nach einer Corona-Zwangspause von zwei Jahren vor einer Rekord-Saison stehen.

Mallorca steht vor einem historischen Party-Comeback! Aufgrund der Corona-Pandemie war die Insel in den vergangenen zwei Jahren wie leergefegt – da, wo sich sonst tausende Touristen aufhalten, herrschte gähnende Leere. Das dürfte sich 2022 nun wieder ändern: Die Insel dürfte in diesem Jahr aus allen Nähten platzen. Hoteliers, Gastronomen und Betreiber von Geschäften bereiten sich auf eine möglicherweise historische Saison vor.

Corona-Regeln werden abgeschafft

Auf Mallorca gibt es künftig kaum noch Corona-Beschränkungen – bei Veranstaltungen oder auch in der Gastronomie gibt es keine Besucherbeschränkungen mehr, die 3G-Regel fällt weg und sogar über das Ende einer Maskenpflicht in Innenräumen wird diskutiert – diese bleibt aber nun doch noch bestehen. Weiterhin gilt ein Rauchverbot in der Gastronomie – das sind die einzigen zwei Regeln, welche bestehen bleiben. Auf der Insel kehrt wieder Normalität ein – Bars und Diskotheken, welche besonders von der Pandemie betroffen waren, dürfen also wieder aufatmen. Der Grund für die Lockerungen? In den vergangenen Wochen sind die Infektionszahlen in Spanien, aber auch auf den Balearen-Inseln, deutlich gesunken. Demnach lag die 7-Tage-Inzidenz bei „nur“ noch 204.

Steht Mallorca vor einer Rekord-Saison?

Es ist gut möglich, dass Mallorca vor einer Rekord-Saison steht. Denn nach zwei Jahren absoluten Stillstand könnte es nun eine regelrechte Explosion von Urlaubern auf der Insel geben. Und auch alle Diskotheken machen wieder auf – so auch der Megapark, welcher am 7. April 2022 öffnen will. Und auch die Airlines reagieren darauf – diese wollen deutlich mehr Flüge in diesem Sommer einsetzen. Mit der Ruhe auf der Balearen-Insel ist es vorbei – in diesem Jahr dürfte es wieder wild und laut werden…