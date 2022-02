Krümel: Das sind ihre Pläne mit dem Stadl auf Mallorca!

Nach einer Corona-Zwangspause von zwei Jahren steht Mallorca vor einer historischen Saison! Zahlreiche Geschäfte, Discotheken und Bars bereiten sich auf der Balearen-Insel bereits darauf vor – so auch Krümels Stadl in Paguera. Marion Pfaff aka Krümel hat bei KUKKSI Mallorca verraten, was sie in diesem Jahr für Pläne hat und von der Saison erwartet.

In den letzten zwei Jahren war es aufgrund der Corona-Pandemie auf der Insel ruhig – Locations wie der Megapark am Ballermann konnten nicht öffnen, der Bierkönig oder auch Krümels Stadl mussten auf Auftritte verzichten. 2022 soll nun alles anders werden: Die Corona-Regeln werden vorwiegend gekippt! Das bedeutet: Beinahe alle Locations können wieder den vollen Betrieb aufnehmen – so auch Krümels Stadl in Paguera.

Krümels Stadl in Paguera wird größer

Der Stadl wird sogar noch größer, wie Krümel verrät. „Seitdem wir den Stadl haben, wollten wir immer eine größere Terrasse zum Boulevard haben. Dieses Jahr haben wir es hinbekommen und haben 80 Sitzplätze mehr“, erzählt die Betreiberin im Interview mit KUKKSI Mallorca. Und auch ein Datum sollten sich Besucher bereits groß im Kalender anstreichen: „Am 26. März öffnen wir ganz normal und das große Opening haben wir auch dieses Jahr wieder am 30. April zum Tanz in den Mai.“

Diese Künstler sind 2022 dabei

Und welche Künstler werden in diesem Jahr dabei sein? „Menderes ist in diesem Jahr wieder mit dabei, auch Paul Janke, Any, Biggi Bardot, Micaela Schäfer und auch Julian Sommer. Aber generell planen wir immer sehr kurzfristig, da die Künstler ja auch TV-Geschichten haben und sonst möglicherweise unser Programm über den Haufen geworden wird“, so Krümel. Generell sei man auch an neuen Gesichtern interessiert, aber das gestaltet sich nicht immer einfach: „Krümels Stadl lebt von den Leuten, die man schon seit Jahren kennt – wie beispielsweise Menderes, Naddel und Paul Janke. Neue Gesichter sind immer etwas schwierig.“

Der Stadl wird wieder so sein wie vor Corona

Im vergangenen Jahr musste man aufgrund der Corona-Auflagen noch vorwiegend auf Auftritte verzichten – in diesem Jahr soll alles anders werden. „Es wird viele Auftritte geben und der Stadl wird wieder so sein, wie man ihn vor Corona kannte. Wir werden voll Gas geben und auch die Innenräume wieder auslasten können. Es wird eine geile Saison und die wird glaube geiler als 2019, weil die Leute von Corona die Schnauze voll haben und endlich wieder raus wollen. Die feiern wohl alle doppelt und dreifach, weil sie zwei Jahre still gehalten worden sind“, so Krümel.

Es könnte eine historische Saison für Mallorca werden

Es könnte eine historische Saison für Mallorca werden – die Insel könnte laut Krümel regelrecht überrannt werden. „Es wird viel geredet, dass der Ballermann nicht mehr so ist, wie er war oder dass das Partyvolk nicht mehr nach Mallorca soll. Ich glaube das nicht. Ich gehe davon aus, dass die Leute die Insel überrennen werden. Ich denke, dass Mallorca in diesem Jahr sehr voll werden wird."