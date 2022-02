Mallorca: An diesem Datum öffnet der Megapark!

Die Party-Sause kann nach einer Corona-Zwangspause von zwei Jahren endlich wieder steigen! Die Balearen-Insel steht vor einer historischen Saison: In diesem Jahr öffnet der Megapark wieder! KUKKSI weiß, an welchem Datum der Party-Komplex seine Pforten öffnen wird.

In den vergangenen zwei Jahren ist es ruhig auf Mallorca geworden. Denn aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Megaparknicht öffnen – die Party-Touristen blieben dementsprechen aus. Zu mal Reisen aufgrund der Regeln sich sowieso schwierig gestalteten. Doch 2022 soll sich alles auf Mallorca ändern: Nicht nur die meisten Corona-Regeln werden abgeschafft, sondern auch der Megapark macht wieder auf.

Megapark macht am 7. April 2022 wieder auf

Und das Datum steht auch schon fest! Der Party-Komplex soll nämlich am 7. April 2022 öffnen. Wann das große Opening steigen soll, ist jedoch noch nicht bekannt. In diesem Jahr dürfte es also auf der Insel wieder deutlich lebhafter werden. Zwar darf der Megapark nicht komplett voll sein, aber zumindest macht er wieder auf – und das ist die frohe Botschaft! Und natürlich gelten Hygienemaßnahmen, welche die Besucher strikt einhalten müssen.

Mallorca steht vor einer historischen Saison

Generell steht die Insel nach zwei Jahren der Corona-Pandemie vor einem Neuanfang. Das merkt man auch insbesondere an der Playa de Palma: Gastronomen, Hoteliers und Barbetreiber bereiten sich auf eine historische Saison vor. Denn nach der Zwangspause aufgrund der Gesundheitslage dürften viele Sehnsucht nach Mallorca haben und es könnte damit ziemlich voll werden. Und auch die Airlines bereiten sich darauf vor: Fluggesellschaften wie Eurowings oder Easyjet wollen mehrere hunderte Mal nach Mallorca fliegen – und das in nur einer Woche! Die Ruhe ist vorbei – auf der Insel kann man wieder aufatmen, denn ab 2022 dürfte es mit dem Tourismus wieder laufen.