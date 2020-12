Maite Kelly: Alle Infos über die DSDS-Jurorin!

Maite Kelly wird neben Dieter Bohlen, Mike Singer und Michael Wendler (Die ersten Folgen) in der Jury bei “Deutschland sucht den Superstar” sitzen. Doch wie tickt die Sängerin eigentlich privat? KUKKSI hat alle Infos zusammengefasst!

Maite Kelly ist eine echte Musik-Legende! Maite Kelly ist das elfte von zwölf Geschwistern der Band “The Kelly Family”. Schon früh tourte sie gemeinsam mit ihrer Familie durch Europa und stand auf der Bühne. Die Band war mega erfolgreich – allein das Album “Over The Hump” aus dem Jahr 1994 verkaufte sich 4,5 Millionen Mal. Nach den riesigen Erfolgen machte Maite Kelly einen Highschool-Abschluss in den USA – damit war sie das einzige Kind der “Kelly Family”, welches eine Schule besuchte.

2007 startete Maite Kelly eine Solo-Karriere

Im Jahr 2007 startete Maite Kelly eine Solo-Karriere. Sie gab zahlreiche Konzerte – die Einnahmen kamen dem Togo-Projekt zugute, wo sie auch als Erzieherin arbeitete. Ihre erste Platte “The Unofficial Album” erschien im Jahr 2009. Im gleichen Jahr wurde auch der Disney-Film “Tinkerbell – Die Suche nach dem verlorenen Schatz” veröffentlicht – in dem Streifen sang die Sängerin mehrere Lieder. Später war sie auch in dem Musical “Hairspray” an der Seite von Uwe Ochsenknecht zu sehen und schwang 2011 das Tanzbein in der RTL-Show “Let’s Dance”. Einige Monate später gewann sie beim Prominenten-Special von “Wer wird Millionär?” stolze 125.000 Euro, welche einem guten Zweck zugute kamen. Im Jahr 2014 veröffentlichte sie gemeinsam mit Roland Kaiser die Single “Warum hast du nicht nein gesagt”.

Sie präsentierte eine Doku-Reihe im TV

Sie brachte in den Jahren 2012 und 2013 nicht nur die zwei Alben “Das volle Programm” und “Wie ich bin” raus, sondern startete auch als Moderatorin durch. Bei ZDFneo präsentierte sie nämlich die Reihe “Da wird mir übel” – dafür gewann die Sängerin sogar den “UmweltMedienpreis”. Im Februar 2015 ging Maite Kelly auch unter die Autoren: Sie veröffentlichte ihr erstes Buch “Du bist du!” aus der Kinderbuchreihe “Die kleine Hummel Bommel”. Im Jahr 2016 kam das erfolgreiche Album “Sieben Leben für dich” auf den Markt und im Jahr 2018 kam dann ihr fünftes Studioalbum “Die Liebe siegt sowieso”. Im gleichen Jahr wirkte sie auch in dem Kinofilm “Wuff – Folge dem Hund” mit.

Die Sängerin sitzt in der DSDS-Jury

Die Powerfrau engagiert sich neben ihrer Arbeit unter anderem für die Deutsche Krebshilfe und hat eine eigene Modekollektion. Sängerin, Schauspielerin, Autorin, Moderatorin und nun auch noch Jurorin! Maite Kelly ist ein echtes Multitalent und ist aus der Musik- und TV-Welt nicht mehr wegzudenken. Die Sängerin freut sich riesig auf die neue Herausforderung bei DSDS. Als sie für das Format angefragt wurde, musste sie nicht lange nachdenken: “Als RTL mich fragte, ob ich mich in der Jury von DSDS mit Dieter Bohlen & Co. auf die Suche nach Deutschlands Superstar 2021 machen möchte… spürte ich, ja! Ja, ich möchte dieses Abenteuer mit Euch erleben”, schrieb Maite Kelly bei Instagram.

“In der kommenden Staffel möchte ich Teil eines Teams sein, das einen Rohdiamanten findet und ihm die große Bühne ermöglicht. Ich verspreche Euch, dass ich als Jurorin eine starke Stimme sein werde, für Talent und Können, ganz sicher aber für die Underdogs, die oft im Schatten stehen. Es ist eine schöne Herausforderung, mein Know-how weitergeben und teilen zu können, damit ein strahlender Stern aufgehen kann”, so Maite Kelly weiter.