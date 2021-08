Instagram: Diese coole Funktion wird bald verschwinden!

Wenn du sehr oft auf Instagram unterwegs bist, dann hast du sicher schon einmal die „Swipe Up-„Funktion benutzt. Die ist nämlich echt praktisch, wenn man eine Verlinkung aus einer Story aufrufen möchte. Doch diese Funktion wird schon sehr bald verschwinden! Aber keine Sorge: Es ist schon ein neues Feature geplant und in den Startlöchern.

Egal, ob Whatsapp, Facebook oder Instagram. Auf den Messengern und sozialen Netzwerken gibt es immer wieder Neuerungen, die die Benutzung einfacher machen sollen – auch wenn das anfangs vielleicht etwas ungewohnt ist. Denn manchmal verschwinden auch Funktionen, die sehr beliebt und oft benutzt werden. Wie zum Beispiel die „Swipe Up“-Funktion von Instagram.

„Swipe Up“-Funktion verschwindet

Wenn du täglich die Instagram-Storys von Freunden und Idolen schaust, dann wirst du sicher schon das eine oder andere Mal die „Swipe Up“-Funktion verwendet haben. Diese Funktion wird nun verschwinden. Dafür wird aber etwas kommen, was nicht einmal neu ist. Bisher konnten Business-Accounts und User mit über 10.000 Followern externe Links in ihre Story posten- und das soll zukünftig jeder können. Der Link-Sticker ist dann für jedes Konto verfügbar. Schon ab 30. August soll es diese Neuerung geben. Wie das Netzwerk gegenüber The Verge bestätigte, wolle man das Erstellen von Story vereinfachen und den Benutzern mehr Gestaltungsmöglichkeiten geben.

Darum gibt es die Änderung

Natürlich will man Instagram nutzerfreundlicher machen. Mehr Interaktionen sollen aber mit der Neuerung ebenso erreicht werden. Bisher konnte man nicht auf Storys mit „Swipe Up“-Funktion reagieren. Durch den Link-Sticker ist es dann möglich, auf jede Story zu reagieren. Laut dem Netzwerk werde man dann analysieren, wofür das Feature verwendet werden würde und ob User dann häufiger Verlinkungen in ihre Storys einbauen. Zudem will man auch schauen, ob mehr Spam und Falschinformationen verbreitet werden. Falls es nicht so gut ankommen sollte und man mit dem Ergebnis zufrieden ist, könnte es einen Rückschritt geben. Schon gelesen? Mit diesen 4 Tricks kannst du Instagram-Storys heimlich schauen!