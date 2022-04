Darum können Handyketten deine Gesundheit gefährden!

Handyketten liegen voll im Trend und der Hype darum wird immer größer – und das hat auch mehrere Gründe. Sie sehen oft schick aus und sind echt praktisch, wenn man schnell zum Smartphone greifen möchte. Doch haben sie auch richtig große Nachteile. Du gefährdest damit nämlich deine Gesundheit.

Durch einen dünnen Gurt oder Strick trägt man sein eigenes Smartphone, wie eine Umhängetasche, um den eigenen Körper. Super praktisch, nicht wahr? Doch die Nachteile sind gewaltig. Am besten solltest du auf diesen Trend verzichten, denn es könnte deine Gesundheit gefährden oder dir dein geliebtes Smartphone kosten.

Darum sind Handyketten schädlich

Sie sehen zwar schön aus, aber die Nachteile sind schon echt gewaltig. Zum einen ist es so, dass dir Diebe am Rücken sehr schnell die Schnur durchschneiden könnten. Zack! Und dein Smartphone wäre sofort weg. Eine wirkliche Chance sich davor zu schützen gibt es nicht. Außer man hätte das Handy die ganze Zeit in der Hand. Aber wer macht das schon, wenn man extra so eine Kette trägt?

Es gab in unzähligen Städten deshalb schon jetzt Fälle, wo genau diese Diebstähle passiert sind. Gerade in engen Menschenmassen, wo man keinen guten Überblick hat, kann das fix passieren. Zum anderen kann es aber auch deine Gesundheit gefährden. Die dünne Schnur kann zur richtigen Gefahr werden. Stell dir vor du fährst Fahrrad oder musst gerade zur Bahn rennen. Durch den dünnen Gurt kann man sehr schnell irgendwo hängen bleiben und sich die Handykette am Hals entlang wickeln. Dann droht Erstickungsgefahr. Doch keine Sorge. Damit du dein Handy jetzt nicht immer in der Hand tragen musst, gibt es Alternativen.

Alternativen für dein Smartphone

Natürlich hat man nicht immer Kleidung mit Hosentaschen an. Gerade im Sommer wäre das schon echt nervig, eine Jeans wegen dem eigenen Handy zu tragen. Aber wenn du dennoch eine Alternative zur Handykette suchst, wie wäre es dann mit einer kleinen Handtasche, einem Rucksack oder eine Brusttasche? Jetzt fragst du dich sicherlich, warum wir eine Brusttasche vorschlagen. Im Endeffekt ist es ja fast das Gleiche, wie eine Handykette,oder? Fast, aber da gibt es kleine Unterschiede. Brusttaschen haben oft einen etwas dickeren und breiteren Gurt. So können sie nicht mal so einfach durch geschnitten und geklaut werden. Zudem gibt es eine Schnalle am Gurt, die euch im Notfall hilft, wenn man irgendwo festhängt, sich selbst noch befreien zu können. Wenn es dazu kommen würde, hätte man immer noch die Schnalle um die Tasche von sich zu lösen. Schon gelesen? Smartphone: Diese 4 Apps solltest du dir niemals herunterladen