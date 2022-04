Smartphone: Diese 4 Apps solltest du dir niemals herunterladen

Jeder von uns hat eine Vielzahl von Anwendungen auf dem Handy. Dabei sieht es bei jedem ein bisschen anders aus. Der eine hat vielleicht mehr Spiele und der andere dafür mehr News-Apps. Doch egal, was du so auf deinem Smartphone installiert hast, ein paar Anwendungen sollte man sich niemals herunterladen. Wir von KUKKSI verraten dir natürlich auch, warum.

Unser Smartphone ist unser täglicher Begleiter. Ohne würden wir kaum noch auskommen – das ist klar. Natürlich verbringt jeder seine Zeit vor dem Bildschirm etwas anders. Immerhin gibt es ja auch Tausende verschiedene Apps. Doch es gibt da eine Handvoll, die du niemals herunterladen solltest. Das kann wirklich nur Vorteile haben.

Diese Apps solltest du niemals downloaden

Countdown

Vielleicht hast du ja den Film zur App gesehen. Dann weißt du nämlich schon mal, was dich erwartet. Falls du den Film jedoch nicht kennen solltest, dann wird dir vermutlich auch die Anwendungen nichts sagen. Sie bestimmt nämlich dein Todeszeitpunkt. Sobald du sie auf deinem Handy hast, läuft dann ein Countdown herunter. Es können Jahre, Tage, aber auch nur Stunden oder Minuten sein.

Furzmaschine

Schon Furzkissen sind nicht wirklich witzig, aber so etwas auf seinem Handy zu haben, ist halt wirklich cringe. Stell dir vor, dir schaut jemand über die Schulter, wenn du gerade am Smartphone bist und sieht dann so eine App bei dir. Das kommt echt nicht wirklich cool rüber und ist auch nur unnötig.

Vibrator-App

Auch solche Apps wurden sehr beliebt, als es die ersten Handys mit Vibrationsfunktion und einem App Store gab. Allerdings ist das mindestens genauso unangenehm, wenn das jemand auf deinem Smartphone entdeckt, wie beispielsweise die „Furzmaschine“. Falls man so etwas wirklich mal braucht, dann sollte man es danach vielleicht gleich wieder deinstallieren.

PooLog

Die App hilft dir beim Mitzählen, wie oft man täglich auf die Toilette geht. Wer will so etwas schon wissen und benötigt dafür dann auch noch eine Anwendung dafür? Falls das deine Freunde zufällig auf deinem Smartphone entdecken, könnte es wirklich peinlich für dich werden. Deinstalliere sie also lieber. Schon gelesen? Mit diesen 5 Tricks hält dein Smartphone-Akku viel länger