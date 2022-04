Mit diesen 5 Tricks hält dein Smartphone-Akku viel länger

Wer kennt es nicht? Der Tag ist mal wieder etwas länger und in der Zwischenzeit ist das Smartphone schon eine ganz gute Ablenkung. Doch irgendwann macht jeder Akku schlapp. Wenn du nicht gerade eine Powerbank dabei hast und dein Handy auch nicht irgendwo an einer Steckdose laden kannst, dann ist deine einzige Chance, die Batterie zu schonen. Dafür gibt es eine Menge Möglichkeiten – die effektivsten haben wir mal aufgelistet.

Mittlerweile kann man sich gar keinen Alltag mehr ohne Smartphone vorstellen. Entweder, weil man in den sozialen Netzwerken aktiv ist, die Nachrichten regelmäßig liest oder weil man durch irgendwelche anderen Apps vor langer Weile durch scrollt. Wenn man einen langen Tag hat und dabei auch noch unterwegs ist, dann sind die Lademöglichkeiten normalerweise sehr begrenzt. Deinem Handy muss aber dennoch nicht der Saft ausgehen.

So hält dein Akku länger

Bildschirmhelligkeit

Die Helligkeit deines Bildschirms frisst sehr viel Akku, wenn du sie sehr hochgedreht hast. Versuche also die geringste Stufe einzustellen, bei der du auch noch etwas siehst.

Apps schließen

Eine Sache, die man gern und oft vergisst. Es ist nicht selten der Fall, dass wir im Hintergrund viele verschiedene Anwendungen offen haben. In der Regel knabbern die ganz schön an unserem Akku. Schließ also am besten alle, die du nicht brauchst.

Flugmodus

Wenn man dauerhaft im Internet ist, dann verbraucht das auch ganz gut deine Batterieladung, weil ständig Daten mit dem Internet ausgetauscht werden. Ab und zu den Flugmodus reinzumachen, wenn du gerade nicht dein Smartphone brauchst, hilft dir auch, durch den Tag zu kommen.

Stromsparmodus

Natürlich klingt das erst einmal offensichtlich, aber oft vergisst man auch einfach, dass es diese Option gibt. Die hilft natürlich auch dabei, dass das Handy länger an bleibt.

Benachrichtigungen

Auch Push-Nachrichten kosten eine Menge deiner Batterieladung. Schalte sie deshalb am besten aus. Zudem solltest du dein Handy dauerhaft auf lautlos ohne Vibration stellen.