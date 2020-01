Haare richtig föhnen: Diese 7 Fehler solltest du vermeiden!

Die Haare föhnen – das kann doch eigentlich jeder?! Die meisten Girls denken: Hauptsache die Mähne wird trocken. Ganz so easy ist es dann leider doch nicht, denn einige krasse Föhn-Fehler wirken sich total schnell negativ auf deine Haare aus.

Wenn wir zum Friseur gehen, sehen unsere Haare einfach so umwerfend aus! Das liegt vor allem an der Profi-Föhntechnik, welche unsere Mähne in Schuss bringen. Doch zu Hause zeigt sich ein ganz anderes Bild: Der perfekte Blow Dry fehlt und immer wieder tappen wir in Föhn-Fallen. Doch was sollte man eigentlich beim Föhnen beachten? KUKKSI zeigt euch die größten Fehler, welche du lieber vermeiden solltest.

Das sind die größten 7 Fehler beim Föhnen