Grüne Banane essen: So gesund sind die unreifen Früchte wirklich

Bananen gehören zu den beliebtesten Früchten. Am liebsten hat man sie gelb und makellos – um grüne Bananen machen die meisten einen Bogen. Dabei steckt gerade in den unreifen Früchten so viel Gutes.

Die Banane ist größtenteils krumm – das wissen die meisten. Was die wenigsten jedoch wissen: Von der Frucht gibt es weltweit mehr als 1000 Sorten – das in unterschiedlichen Formen und Farben. Die Früchte reifen unterschiedlich schnell – das hängt vor allem mit der Lagerung zusammen.

Die Superfrucht ist ein idealer Energielieferant für unseren Körper. Sie enthält jede Menge Vitamine und Mineralstoffe – die Frucht ist reich an Kalium, Magnesium und Vitamin B6. Bananen regen den Eiweißstoffwechsel an. Die Frucht ist also nicht nur lecker, sondern auch sehr gesund.

Die meisten bevorzugen gelbe Bananen. Im tropischen Asien werden die Bananen im grünen Stadium geerntet. Doch auch hier in Supermarktregalen findet man durchaus grüne Bananen – die meisten machen darum ein Bogen. Dabei ist es gerade sinnvoll, die unreifen Früchte zu kaufen – das hat gleich mehrere Gründe.

Darum sind grüne Bananen total gesund

Grüne Bananen enthalten mehr Ballaststoffe als ihr gelbes Pendant. Im grünen Stadium haben Bananen den größten Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen. Vor allem viel Vitamin B6 ist darin enthalten, welches das Immunsystem extrem stärkt. Außerdem ist sie reich an Vitamin C, Provitamin A und verschiedenen Mineralien.

Grüne Bananen haben viel Stärke, sind daher sättigend und sorgen für einen konstanten Blutzuckerspiegel. Die Kohlenhydrate wurde noch nicht zu Zucker abgebaut und enthalten daher noch viel Stärke – das ist der Grund, weshalb gelbe Bananen etwas süßer als grüne schmecken. Keinen Unterschied gibt es beim Kaloriengehalt – unabhängig davon, in welchem Stadium sich die Banane befindet, ist dieser immer gleich.

Man kann die Reifung zu Hause beeinflussen. Will man, dass die Banane schnell reift, passiert das schnell im Obstkorb neben Äpfeln oder Tomaten. Denn sie geben das Reifegas Ethylen ab. Will man die Reifung verlangsamen, kann man die grünen Bananen einfach im Kühlschrank legen.

Gibt es auch einen Nachteil bei grünen Bananen?

Sind die Bananen noch grün, sind sie also extrem gesund. Aber es gibt auch einen Nachteil: Ganz so viel essen sollte man davon nicht. Denn da diese mehr Stärke enthalten, sind diese schwerer verdaulich, als die gelben Früchte. Wenn man von den unreifen Bananen zu viel konsumiert, können empfindliche Menschen unter anderem Bauchbeschwerden, Blähungen oder andere Verdauungsprobleme bekommen. Ein weiterer kleiner Nachteil ist der Geschmack – während die gelben Bananen sehr süß sind, können die Grünen etwas bitter schmecken. Und da sie sich weniger cremig pürieren lassen, sind grüne Bananen auch weniger für Smoothies und Milkshakes geeignet.