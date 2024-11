Für diese 4 Sternzeichen wird Weihnachten 2024 der absolute Albtraum

Harmonische Weihnachtstage im Kreise seiner Liebsten? Bei einigen Sternzeichen ist das laut dem Horoskop nicht der Fall. Denn in diesem Jahr erleben sie in der eigentlich besinnlichen Zeit einen puren Albtraum.

Mit großen Schritten sind wir in der Adventszeit angekommen. Die Festtage sind damit nicht mehr weit entfernt. Weihnachten ist eigentlich die schönste Zeit des Jahres – schließlich sieht man seine Liebsten, kann auf dem Weihnachtsmarkt unendlich viel Glühwein schlürfen und Leckereien wie Spekulatius oder Zimtsterne naschen. Für viele ist das ein Grund zur Freude – jedoch trifft das laut dem Horoskop nicht auf alle Sternzeichen zu. Denn für sie werden die Festtage ein absoluter Albtraum und ist mit enormem Stress verbunden.

Für diese Sternzeichen wird Weihnachten absoluter Stress

Widder

Während die meisten auf Besinnlichkeit in der Adventszeit setzen, ist dem Widder das einfach zu viel. Die Festtage sind für das Sternzeichen mit viel Stress verbunden. Und harmonisch will das Sternzeichen erst recht nicht sein. Wer das Weihnachtsfest mit einem Widder verbringt, sollte sich bewusst sein, dass es ordentlich krachen könnte. Kritische Themen sollte man lieber nicht ansprechen, denn das kann sehr schnell in einem Streit enden.

Jungfrau

Die Jungfrau hat dagegen ein ganz anderes Problem: Bei dem Sternzeichen muss alles perfekt geplant sein. Beinahe jedes Detail muss feststehen – das Streben nach Perfektion könnte dem Sternzeichen jedoch zum Verhängnis werden. Denn schließlich läuft ausgerechnet an Weihnachten wenig nach Plan. Da kann die liebe Verwandtschaft zum größten Stressfaktor werden.

Waage

Der Waage ist die Weihnachtszeit einfach zu viel. Wenn es nach dem Sternzeichen geht, würde sie lieber allein zu Hause bleiben und die Verwandtschaft kann fernbleiben. Sich für die zahlreichen unnützen Weihnachtsgeschenke bedanken? Für Waage-Geborene ist das einfach der absolute Horror und würde dem Ganzen am liebsten aus dem Weg gehen. An den Feiertagen schautt sich die Waage viel lieber einen Film an und trinkt dabei ein Glas Wein – und das ganz allein ohne die nervigen Besuche der Familie.

Steinbock

Der Steinbock betrachtet Weihnachten eher nüchtern. Pragmatismus und Vernunft dominieren – er will sich viel lieber auf seine beruflichen Ziele konzentrieren und auf keine weihnachtliche Dekoration. Die Weihnachtszeit ist ihm daher alles andere als recht. Zudem können Steinbock-Geborene mit dem ganzen Kitsch nichts anfangen. Das Sternzeichen ist froh, wenn Weihnachten einfach vorbei ist.