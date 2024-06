EM 2024: 30.000 kroatische Fans in Leipzig erwartet – Warnung vor Hooligans

Die Kroaten haben Leipzig fest im Griff: Im gesamten Zentrum sind kroatische Fans unterwegs. Denn Kroatien spielt in der Gruppe B gegen Italien. Die Polizei rechnet jedoch auch mit gewaltbereiten Hooligans.

An diesem Abend werden keine Unwetter erwartet – in Leipzig herrschen dagegen sommerliche Temperaturen von bis zu 30 Grad. Bereits am Wochenende waren tausende kroatische Fans in der Stadt. Auch beim Deutschland-Spiel gegen die Schweiz am Sonntagabend mischten sich zahlreiche Kroaten auf der Fanmeile darunter. Das Kuriose: Die Kroaten waren in der Überzahl – Fans aus der Schweiz waren dagegen wenige da, wie ein KUKKSI-Reporter vor Ort feststellen konnte.

Am heutigen Montag herrscht Ausnahmezustand in Leipzig – vor der Partie feierten bereits hunderte kroatische und italienische Fans auf dem Marktplatz in Leipzig. Aus dem kroatischen Lager gab es nicht nur Fan-Gesänge und Fahnengeschwenke, sondern es wurde auch Pyrotechnik gezündet. Bis zum Nachmittag blieb die Lage weitgehend friedlich – jedoch rechnet die Polizei mit einigen Hooligans.

Kroatische Fans nehmen die Innenstadt von Leipzig ein

Insgesamt werden 30.000 kroatische Fans in der Stadt erwartet – um 18 Uhr soll es vom Leuchner-Platz zum Stadion per Fuß gehen. Die Italiener hätten dagegen keinen Fanwalk geplant. Dass die kroatischen Fans in der Überzahl sind, sieht man in der Innenstadt – ob in Kneipen, auf der Fanzone oder in den Straßen.

Polizei ist in Alarmbereitschaft

Die Polizei ist in Alarmbereitschaft. „Wobei ich betonen muss, (…) gibt es wohl einen kleinen Teil, den man eher den Gruppierungen zurechnen kann, von denen Gewalt ausgehen kann und um die müssen wir uns als Polizei speziell kümmern, damit der überwiegende Teil friedlich feiern kann“, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber dem MDR.

Kroatischer Fan: „Wir werden Italien schlagen“

Die Kroaten sind in Feierlaune und könnten bei einem Sieg gegen Italiener noch ins Achtelfinale einziehen. „Wir werden Italien schlagen – davon bin ich überzeugt. Wir haben eine gute Mannschaft und stehen voll dahinter“, erklärt ein Fan gegenüber KUKKSI in der Leipziger Innenstadt. Und ein anderer meint zu uns: „Ich tippe auf 3:0 gegen Italien“ – das mag vielleicht etwas hochgegriffen sein, aber die Kroaten wollen ihre Mannschaft unterstützen, soweit es nur geht. Und das machen sie auch im Stadtzentrum deutlich.